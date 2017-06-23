﻿دول الحصار تطالب قطر بإغلاق قنوات «الجزيرة» والقاعدة العسكرية التركية وخفض العلاقات مع إيران وبتعويضات مالية ومراقبة التنفيذ لسنوات

الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: أثارت قائمة المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها دول الحصار الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين)، مطالبة دولة قطر بتنفيذها خلال 10 أيام، ردود فعل تراوحت ما بين «السخرية» و»الاستغراب» والرفض»، في انتظار رد الفعل الرسمي من السلطات القطرية، فيما طالب فيه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتقديم مطالب «واقعية لاستعادة وحدة الخليج». واستنكرت شبكة «الجزيرة» بشدة ما وصفتها بالمحاولات اليائسة لتكميم الإعلام الحر، في إشارة إلى المطالبة بإغلاق قنوات شبكتها.

وإضافة إلى طلب إغلاق شبكة «الجزيرة» طالبت القائمة بإغلاق كل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر، وإلغاء القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وغيرها من المطالب التي نالت نصيبها من «سخرية» شريحة واسعة من القطريين الذين ردوا عليها بقائمة مماثلة من المطالب التي يتوجب على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تنفيذها.

وسلمت الكويت إلى دولة قطر قائمة بمطالب دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد نحو شهر من بدء الأزمة الخليجية.

وحسب ما نشرته وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار، فقد تضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصارَ على التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دولياً وأمريكياً، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون؛ وقطعَ أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرةَ العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية.

وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، إلى جانب المطالبة بقطع العلاقات مع ما وصفتها دول الحصار بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة، وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية.

وتضمنت القائمة المطالبة بإغلاق قنوات «الجزيرة» والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر. كما جاء في قائمة المطالب أيضاً وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.

وطلبت دول الحصار من قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة، وتسليمَ كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين، وإيضاحَ الدعم الذي تم تقديمه إليهم. وأوضحت أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت لاغية.

وعلى رغم تأكيد وكالة «رويترز» حصولها على المطالب المسربة من مصادر مسؤولة في دول الحصار، إلا أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، خرج أمس الجمعة بسلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في «تويتر»، متهما دولة قطر بتعمد تسريب المطالب الثلاثة عشر، الأمر الذي يعكس – برأيه – عدم جديتها في التجاوب معها، وحل الأزمة، على حد قوله.

وقال قرقاش في تغريداته: إن «تسريب قطر لمطالب وجهت إلى الدوحة، يسعى إلى إفشال الوساطة في أزمتها مع دول عربية»، واصفا الخطوة بأنها «مراهقة معهودة من الشقيق»، معتبرا أنه «كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب جيرانها ومشاغلهم بجدية، أما دون ذلك فالطلاق واقع».

وأضاف قائلا: «على الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه».

ومضى قرقاش إلى تأكيد «عدم إمكانية القبول باستمرار دور قطر كحصان طروادة في محيطه الخليجي، ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف».

واعتبر أن أزمة «فقدان الثقة في الشقيق حقيقية»، موضحا أنها «نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية، إلى التآمر الخطر، وشمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية».

وقال قرقاش إن «المطالب التي سربتها قطر تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببته الدوحة جراء سياساتها»، مضيفا «سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن».

وتعليقاَ على مطالب دول الحصار، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى ضرورة رفع الحصار الذي فرضته على قطر بشكل مفاجئ في 5 يونيو/حزيران الجاري تحت مزاعم كثيرة بينها دعم قطر لما يسمى الإرهاب.

وقال الوزير البريطاني إنه من الضروري رفع الحظر والقيود التي تؤثر على حياة الناس. وأكد أن استعادة وحدة الخليج تتحقق فقط حينما يجري بحث مطالب واقعية. وحث جونسون على بحث مطالبات «واقعية ومدروسة بعناية» لتخفيف التوتر في الخليج.

وفيما بدا استباقا لمطالب دول الحصار، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالين، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ستتقدم بلائحة مطالب، عبر دولة الكويت.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالقاعدة العسكرية التي ستؤسسها تركيا في قطر فإنها «لا تشكل أي تهديد لدولة ثالثة في المنطقة، وإنما هي من أجل أمن منطقة الخليج برمته».

الشارع القطري يسخر من المطالب

وبعد وقت وجيز من تسريب المطالب الثلاثة عشر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و»فيسبوك» وغيرهما، بتعليقات للقطريين ومواطنين من جنسيات مختلفة، بدا واضحا إجماعها على السخرية من المطالب التي طرحتها دول الحصار، بينما رأى البعض فيها محاولة لمحو قطر من الوجود.

وفضل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرد على مطالب دول الحصار، بمطالب «مضادة»، تضمنت مطالبة الإمارات العربية المتحدة بترحيل 800 ألف إيراني من أراضيها، وتقليص التجارة مع طهران، وإيقاف قناة «سكاي نيوز»، وتسليم عشرات المليارات التي وصلت من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى اليمنيين، وإيقاف دعم حفتر في ليبيا، والسماح للمنظمات الحقوقية بفحص سجون الإمارات وتركيب كاميرات دائمة.

كما طالبت الوثيقة المضادة المملكة العربية السعودية، بإيقاف قناة «العربية» وصحيفة «الشرق الأوسط» و»إيلاف»، ونشر أسماء آلاف السعوديين الذين توجهوا للعراق وسوريا، وإيقاف دعم السيسي، وإلغاء شراء جزيرتي تيران وصنافير.

وكان مغردون قطريون وعرب استبقوا وثيقة المطالب الثلاثة عشر بتوجيه انتقادات للسعودية والإمارات، داعين إياهما للتعامل بالحزم ذاته مع إسرائيل وإيران.

الجزيرة تستنكر المحاولات اليائسة لإسكات الإعلام الحر

من جانبها، استنكرت شبكة الجزيرة ما تم تداوله من أنباء عن مطالبة دول الحصار الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إغلاق قناة الجزيرة، واصفة المطلب بأنه محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر.

وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان لها إنها اطلعت على أخبار أوردتها بعض وكالات الأنباء وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن إغلاق الشبكة وقنواتها من ضمن المطالب التي قدمتها الدول المحاصرة لقطر. وأفادت بعض هذه الوكالات بأنها قد حصلت على القائمة من مسؤولين في دول الحصار.

واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية وقنواتها ما ورد في مطالب الدول المحاصرة لقطر من دعوة لإغلاق الشبكة وقنواتها لرفع الحصار المفروض على قطر.

وجددت شبكة الجزيرة استنكارها لما يحدث حاليا في المنطقة من مصادرة وتضييق لحرية الرأي والصحافة، والإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المحاصرة لدولة قطر بحجب مواقع إلكترونية، من بينها مواقع شبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاق مكاتب الشبكة ومنع مراسليها من تأدية مهامهم، وتشديد الرقابة على العديد من وسائل الإعلام الأخرى.

وأشار البيان إلى أن الجزيرة تعرضت خلال العقدين الماضيين لضغوط وتعديات كثيرة، وقُتل صحافيوها، وعذبوا وسجنوا، وجرت محاولات عدة لحجب مواقعها وتقاريرها، كل هذا لأنها مؤسسة إعلامية سعت لنقل الصورة الكاملة للمشاهد، وإبراز وجهات النظر المتباينة، والانحياز لقضايا الإنسان ومعاناته.

ونوهت شبكة الجزيرة إلى أنها على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة، ونحن في شبكة الجزيرة نؤكد على حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة دون أية قيود من حكومات أو جهات.

وطالبت شبكة الجزيرة حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة.

وتابعت تقول: بالرغم من هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل، ستبقى شبكة الجزيرة الإعلامية بكافة قنواتها كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها قبل 20 عاماً مصدراً للأخبار الموثوقة، تطرح القضايا التي تهم المشاهد في قالب مهني وبتحليلات معمقة. وستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، والتي تهدف إلى إسكاتها أو تغيير سياستها التحريرية المستقلة، وتشهد على ذلك الجوائز الدولية العديدة التي حصلت عليها الشبكة بكافة قنواتها ومؤسساتها منذ نشأتها وحتى الآن.

من جانبها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المطالبة بإغلاق الجزيرة هو عقاب لملايين العرب وليس لقطر.