﻿المسلسل الكوميدي السوري «أزمة عائلية» يخلق أزمة لدى متابعيه

دمشق – «القدس العربي» : قدمت الدراما السورية في رمضان 2017 ستة أعمال كوميدية، منها ما لم يُعرض كمسلسل «سايكو»، والذي تلعب فيه الممثلة السورية أمل عرفة خمس شخصيات مختلفة، ومسلسل «هواجس عابرة» من إخراج مهند قطيش، ومنها ما يتم عرضه كمسلسل «جنان نسوان»، من تأليف وإخراج «فادي غازي» المعروف بإخراجه للنكات عبر سكتشات منخفضة التكاليف، ومسلسل «سنة أولى حب» للمخرج «يمان ابراهيم»، المسلسلان اللذان لم يلقيا متابعة كبيرة من قبل الجمهور، بالإضافة إلى سلسلة «بقعة ضوء 13» من اخراج «فادي سليم» للمرة الأولى.

المخرج هشام شربتجي صاحب السلسلة الكوميدية الشهيرة «عيلة 5 و6 و7 نجوم»، والتي أعادت في تسعينيات القرن الماضي للكوميديا السورية ألقها، قدّم هذا العام المسلسل الكوميدي «أزمة عائلية» بأسلوب «السيتكوم» أيضاً، يتحدّث المسلسل عن عائلة تعيش أحداث «الأزمة السورية»، العائلة مكونة من ربّ الأسرة «أستاذ تربية قومية» وعضو في «حزب البعث» ويلعب الدور «رشيد عساف»، بالإضافة إلى الأم التي تحلم بالهجرة خارج سوريا «رنا شميس» وابنتين إحداهنّ جامعية والأخرى طالبة بكالوريا والابن المولع بالكمبيوتر.

وترقب الكثيرون هذا العمل والذي صرّح شربتجي قبل عرضه بأنه سيعيد عبره الكوميديا السورية إلى مسارها الصحيح، غير أن العمل كان وصمة عار في تاريخ المخرج، حيث لاقى انتقاداً واسعاً من الجمهور السوري على الضفتين المعارضة والموالية.

لم يستطع العمل الخروج من قوقعة التسييس، ووضع نفسه ضمن إطار ضيّق جدّاً بل في كثير من الأحيان تحول إلى إعلان مباشر للقوات الحكومية وما تروّجه من أفكار بعيدة عن الواقع المعاش، ومن خلال الحوار المثقل بالخطاب السياسي الموجّه والحريص سقط المسلسل أولاً في عدم ملامسة هموم السوريين ومعايشة واقعهم، وليسقط حتى مع جمهوره الضيق الموالي عدة سقطات منها في انتقاده لشخصية «قريب الشهيد الاستغلالي» ليتعرض إلى شتائم ونقد لاذع من جمهوره الضيّق حتى.

ولم يستطع الفنان «رشيد عساف» أن يمتع الناس بطريقته الكوميدية عبر تقليد أيمن زيدان دون جدوى حسب المتابعين، وعلى إحدى صفحات الفيسبوك، التي تروّج للدراما السورية انتقد العديد من المعلقين أداء الممثلين الباهت، وضحكة «العساف» وعدم ملائمة الفنانة «رنا شميس» بسنّها الصغير لأداء دور الأم.

وتعليقاً على منشور يسأل المتابعين عن رأيهم بالمسلسل على صفحة تدعى «دراماتيكا» تهتم بالدراما السورية كتبت «رنا رنيم» قائلة: «رغم مرور أكثر من عشرين سنة على «عيلة 5 و 6 و 7 نجوم» و»جميل و هناء»، إلا أنه يبقى أفضل بكثير من هذا المسلسل «المشرشح» من كل النواحي خاصة التصوير والديكور، أما الممثلون فلا مجال للمقارنة بين «باسم وأيمن والسيدة سامية الجزائري وشكران مرتجى» وممثلي هذه الأيام خاصة «البنت اللي مثلت دور نورما والأخ ورنا شميس كتلة من الغلاظة، أما رشيد عساف فبدون تعليق مش كل الكوميديا نعملها بشخصية أبونايف».

أما «محمود أبو خشبة» فقد علق قائلاً: كان المسلسل الفقير جداً بتقوقعه في الاستديو أعادنا الى 1961، والممثلون كانوا وحدهم من يضحك، باختصار مسلسل فاشل».

مئات التعليقات والانتقادات التي وجهت للمسلسل «ثقيل الظل» والذي سبب «أزمة كوميديا»، حسب المتابعين، تظهر وبوضوح أزمة غياب الكتّاب والمخرجين وابتعادهم عن الجمهور، أو عدم مقدرتهم للوصول إليها بسبب التقييد الأمني على مسلسل فني من المفترض أن يغير خط سير الكوميديا السورية، قد يكون المخرج والكاتب نسيا أو تناسيا ملايين المهجّرين من سوريا والنازحين داخلها والذين لا يحكي المسلسل حالهم، ما يعني بأنهم خسروا أكثر من نصف الجمهور قبل البدء في العمل وأجزاءً من باقي الجهمهور بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، وربما تناسيا أيضاً بأن المشاهد السوري أو العربي بات يتابع أقوى الأعمال العالمية والمسلسلات التركية والأمريكية، والتي لا مكان للمقارنة فنياً بينها وبين العمل، فالعديد من التعليقات بل العشرات كانت تنتقد الإضاءة والديكور أولاً، ومن ثم أداء الممثلين.

لم تكن الـ«أزمة عائلية» منفصلة عن أزمة الدراما السورية، والتي جهد الفنانون السوريون عبر مواقع التواصل إلى تلميعها ورمي أسباب التراجع الواضح إلى «المؤامرة» عبر هاشتاغ أطلقته الممثلة شكران مرتجى #أنا_مع_الدراما_السورية قبل رمضان بأيام بسبب تأجيل عرض مسلسلات سورية في رمضان، بينما تفاعل الفنان باسم ياخور مع الهاشتاغ معتقداً أنه ليس الحل وكتب في صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن الدراما السورية: «تحولت إلى متسول على أبواب المحطات العربية، التي تحدد سعر ما تريد شراءه.. الحقيقة المؤلمة.. نحن اليوم تحولنا إلى متسولين والدراما السورية تحتضر».

يذكر أن 22 عملاً درامياً سورياً أنتج هذا العام تأجل عرض 5 منها، الأعمال: 6 كوميدية تأجل عرض اثنين منها، و5 مسلسلات بيئة شامية أربعة قديمة بأجزاء جديدة والخامس «وردة شامية» نسخة سورية عن قصة «ريا و سكينة» المصرية الشهيرة، و7 مسلسلات اجتماعية تأجل عرض 3 منها وهي «ترجمان الأشواق» و«شبابيك» و«الغريب»، ومسلسلي فانتازيا «أوركيديا» و«الرابوص»، ومسلسلين تاريخيين هما «أحمد بن حنبل» و»قناديل العشاق».