﻿إطلاق سراح معتقل بتهمة «الإشادة بالإرهاب» بعد وفاة والده حزناً

الرباط – «القدس العربي»: وضعت وفاة والد معتقل من ناشطي حراك الريف، السلطات المغربية في إحراج سياسي وقانوني وسارعت لإطلاق سراحه مع أنه الوحيد من بين معتقلي الحراك الذي وجهت له تهم تتعلق بالإرهاب، على الخلفية نفسها التي اعتقل عليها منذ عدة شهور ما عرف بـ»شباب الفايسبوك» وهي الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، ليضعف موقفها ويؤكد التشكيك في مصداقية وقانونية متابعات قادة حراك الريف.

وشيعت ظهر أمس الجمعة جنازة والد المرتضى إعمراشا، المعتقل على خلفية الحراك الشعبي في الحسيمة، الذي توفي ليلة أمس الجمعة، في المستشفى بعد دخوله غيبوبة منذ أزيد من أسبوعين، بعد أن سمع خبر اعتقال ابنه ونقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، خصوصا بعد سماعه التهم الموجهة إليه التي تتعلق بـ»الإرهاب والإشادة به».

وكان والد المعتقل المرتضى يعاني من مشاكل صحية، كمرض السكري، ومشاكل في القلب، وشلل نصفي أقعده على كرسي متحرك كما ان والدته بعد وفاة زوجها، دخلت هي الأخرى في حالة غيبوبة، حيث جرى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

ووسط التهليل والتكبير، وفي جو مهيب، انطلقت مسيرة تشييع جثمان والد القيادي في حراك الريف من مسجد «مورو بياخو» في مدينة الحسيمة، تقدمها المرتضى إعمراشن وبعض أقارب وجيران الراحل، حيث احتشد الجمع في اتجاه مدينة أجدير المتاخمة لمدينة الحسيمة.

وبناء على طلب مقدم من دفاع المرتضى، المتابع في قضايا تتعلق بالإرهاب، تقرر الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح ما لم يكن متابعاً في قضايا أخرى، وفق أمر السراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود.

وعلل القرار بكونه «لن يؤثر على باقي الإجراءات المسطرية، وأن المتهم يتوافر على مسكن قار، ولا يخشى فراره من وجه العدالة، وأن ظروف الملف ومعطيات النازلة تشفع له بتركه في حالة سراح مع خضوعه للوضع تحت المراقبة القضائية».

وقال سعيد بنحماني عضو هيئة دفاع معتقلي «حراك الريف»: أن النيابة العامة منحت المرتضى السراح المؤقت آخذة بعين الاعتبار وفاة والده، وضعف الدلائل المدينة له. وقال أن المرتضى وصل صباح اليوم (أمس) الجمعة إلى الحسيمة لحضور جنازة والده عمر إعمراشا وقالت أم المرتضى «إن المرتضى وصل هذا الصباح إلى الحسيمة على متن سيارة للأمن».

واعتقل المرتضى اعمراشا على خلفية «حراك الريف»، وفي سياق مجموعة من الاعتقالات التي طالت نشطاءه، وتمت متابعته بتهمة بعيدة عن سياق الحراك بحيث تم توجيه تهمة «الإشادة بمقتل السفير الروسي»، وتمت متابعته أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب في سلا.

وكان المرتضى مهاجراً في السعودية، ولم يعد إلى عمله منذ بداية الحراك، كما تم تخوينه من طرف عدد من نشطاء الحراك، واشتهر بمواقفه المؤيدة للحريات الفردية، والتي جعلت الكثيرين يلقبونه بـ»السلفي الحداثي».

واتصل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مساء الخميس ليلاً بعائلة المرتضى اعمراشا قصد تقديم واجب العزاء وأبلغ التعازي لعم المرتضى الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، كما أبلغه بأن ابن أخيه سيغادر السجن قصد حضور جنازة والده، كما سيتم تمتيعه بالسراح المؤقت.

واعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أن «أصعب ما يمكن أن يقع لوطن، أن يموت فيه الآباء حزناً وكمداً على اعتقال أبنائهم الشباب في سياق حراك تقرر وقفه بالاعتقالات وتكييف التهم الثقيلة والغريبة». وأضافت في تدوينة على حسابها بموقع فايسبوك، «كفى بالموت واعظاً… علها تكون لحظة وقفة مع الذات وتصحيح المقاربة والمسار».

وتساءل القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، معلقاً على إطلاق سراح اعمرشا :»هل يفرج المخزن عن نفسه؟» وقال: «لو كان في المخزن بقية من عقل لبادر اليوم قبل غد للإفراج عن المعتقلين والتوقيف النهائي لمسلسل الاعتقالات، لأنه ببساطة هو من يحاكم اليوم وسيكون قد أفرج عن نفسه من أكبر ورطة يضع فيها نفسه».

وتستمر الاحتجاجات في الريف المغربي من دون ان تجد السلطات حلاً لمأزقها. وقال نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية تعليقاً على احتجاج سكان الحسيمة، مساء أول من أمس الأربعاء وأمس الخميس، بقرع الأواني، إن «الطنطنة، التي تسمع في كل أحياء الحسيمة لدليل على أن الغضب بات جماعياً، وأن المقاربة الأمنية فاشلة». وأضاف الأندلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن «الدولة في حاجة إلى رجال دولة لا خدام سلطة».

وكانت مدينة الحسيمة قد عرفت، مساء الأربعاء والخميس، احتجاجات من نوع خاص، تمثلت في إطفاء الأضواء، وقرع الأواني المنزلية من فوق أسطح المنازل.

وأظهر عدد من الفيديوات في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أحياء مظلمة بأكملها، فيما ظل السكان يقرعون الأواني تنديداً باعتقال العشرات من نشطاء حراك الريف.

وفاجأت ساكنة الحسيمة ونواحيها السلطات أول من أمس الخميس من جديد، بالاحتجاج عبر أسلوب «الطنطنة» (قرع الأواني) بعد انتقال الاحتجاج في مناطق الريف من النزول إلى الشوارع للتظاهر إلى أسلوب «الطنطنة» بمدن الحسمية وأجدير وتماسينت من أعلى سطوح المنازل ومن النوافذ، مع إطفاء أضواء البيوت بعد صلاة التراويح، وذلك للرد على ما يصفه نشطاء الحراك بـ»الحصار الأمني».

واختارت مناطق إمزورن وآيت حذيف وآيت هشام وميضار وغيرها من مناطق الريف، النزول إلى الشارع وسيلة للتضامن مع معتقلي الحراك بالرغم من الحصار الأمني المطبق على مناطقهم واستمرار الاعتقالات.

وتنطلق المسيرات في مختلف المناطق المذكورة تبدأ بعد صلاة التراويح حيث يتجمع السكان بأحد الشوارع أو يتفرقون مجموعات ثم يلتقون في مسيرة موحدة، لا تتوقف حتى منتصف الليل بشكل دوري وترفع شعارات تخاطب السلطات وتطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين من دون قيد أو شرط، كما تساهم هذه المسيرات في التعبئة للتظاهرة التي يعتزم نشطاء الحراك تنظيمها يوم عيد الفطر وهتافات «من الحكرة ملينا والمخزن طاحن فينا»، و»الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل»، و»الحرية لي بغينا والكرامة لي بغينا والعدالة لي بغينا».

وقال (ع.غ) مواطن ريفي، عاد للتو من خارج المغرب، وانخرط بسرعة في الحراك، وبالرغم من متابعته لأخبار الأوضاع بالريف من خارج المغرب إلا أنه لم «يكن يستوعب حجم التضييق الأمني والحصار المفروض على إمزورن» وإنه تفاجأ بإصرار الساكنة على الاستمرار في خوض معركة «الكرامة» والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ملاحظا استمرار الاحتجاجات بشكل أقوى مما يتصور، وقال ان ذلك راجع «إلى توافد الطلبة والفئة العاملة خارج مدينة إمزورن قادمين إليها للاحتفال مع أهاليهم بعيد الفطر».

وقال ان عيد الفطر بإمزورن، سيكون له وقع خاص، سيكون مختلفاً متذكراً مسيرات سابقة شارك فيها وكانت متجهة نحو مدينة الحسيمة «مسيرة إمزورن نحو بلدة الزفزافي (يقصد الحسيمة) ستكون تاريخية لا محالة لأنني أعلم عنفوان الشباب الريفي وتلاحمه وعيد الفطر سيكون بداية حراك جديد ستنخرط فيه الجالية المقيمة بالخارج وكذا الطلبة الذين يدرسون في مختلف المعاهد والجامعات خارج المدينة».

ووجّه معتقلو الحراك الشعبي بالريف من السجن المحلي بالحسيمة، رسالة إلى الدولة المغربية وإلى الرأي العام الوطني والدولي، يطالبون من خلالها بإطلاق سراح «كافة المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول وكل النشطاء دون استثناء».

وقالوا: «لقد ناضلنا في إطار القانون وحدوده لا أقل ولا أكثر لكننا كنا مستهدفين لأنه ليست هناك إرادة حقيقية من أجل النهوض بالمنطقة وهذا ما تؤكده كل الحيثيات والوقائع، وبصفتنا معتقلين على خلفية احتجاجات الريف المشروعة ومن داخل زنازين العار بالسجن المحلي بالحسيمة فإننا ندين بشدة كل السياسات التي تنتهجها الدولة لاحتواء الاحتجاجات في المنطقة التي تتجلى في الترهيب والقمع والاعتقالات والاختطاف القسري والتعذيب الجسدي والنفسي» مستنكرين «الأحكام الجائرة والصورية التي صدرت في حقنا معتبرين إياها مؤامرة جوهرها انتقام سياسي محض».

وناشد المعتقلون كل الهيئات الحقوقية بما فيها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل التدخل للوقوف على «الخروقات الجسيمة في تعامل الدولة مع احتجاجات الريف السلمية والمشروعة وعلى رأسها تهديد أمن المواطنين واقتحام البيوت من طرف القوات العمومية وانه «رغم كل ما يحاك ضدنا ورغم طمس الحقائق وتمويه الرأي العام من طرف الدولة إلا أننا متشبثون بشرعية مطالبنا مستنكرون الأحكام التي صدرت في حقنا شكلاً ومضموناً، كوننا جزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن، لكن تم استئصالنا في جميع المجالات وإننا ما زلنا نقول لسنا انفصاليين بقدر ما أن الدولة هي التي فصلت بيننا وبين المناطق الأخرى بالإقصاء والتهميش والاحتقار، فماذا تنتظر الدولة من مواطن يعيش غريباً في وطنه وإلى أي حد وإلى متى ستظل هذه السياسات المعادية لمنطقة الريف الأبي».