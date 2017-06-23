«تبويم» في «كورنيش» بيروت
غادة السمان
أول ما أفعله حين أصل إلى بيروت هو الذهاب لتحية البحر عن قرب، ومغازلته. ولعل ذلك الغرام عايشته منذ طفولتي فأمي ابنة اللاذقية السورية.
المشي في «كورنيش المنارة» هوالمتنفس الأول لأهل بيروت من أثرياء وفقراء و(بيارتة) وضيوف.
مررت أولاً بالمكان الذي كان مسبحاً للجامعة الأمريكية حين كنت طالبة وكان للطلاب فقط ومجانياً نمر إليه من هرم الجامعة عبر نفق تحت الشارع العام ولم يكن فيه (شاليه) ولا حتى مظلة وكنت من زبائنه.. توقفت وشاهدت غادة الطالبة الصبية تقفز إلى الماء لتسبح وتتوهم نفسها سمكة. تابعت المشي والكورنيش مزدحم بالمتنزهين والمتسولين أيضاً.. تأملت صور بعض خريجي «الجامعة الامريكية» الذين تعتبرهم الجامعة من خريجيها الذين حققوا إنجازات في حقولهم. وتلك بادرة تكريم جميلة من الجامعة بدلاً من ان يقوم الخريجون بتكريمها في ذكرى 150 سنة على تأسيسها.. توقفت أمام صورة المهندسة العالمية العراقية الأصل زهاء حديد التي فقدناها منذ عام. طول الصورة متران أو أكثر وعرضها أكثر من متر وتتدلى من عمود على طرف الرصيف، والمتنزهون يتوقفون أمام بعض الصور الممتدة على طول الكورنيش وكلها بحجم واحد، تكريماً لبعض (خريجيها).
تابعت المشي ووجدتني أمام مفاجأة حقيقية! إنها صورتي بالقرب من صورة الرائعة زهاء حديد والتكريم شملني. صورتي بملابس التخرج الجامعي وعلى رأسي القبعة وعلى فمي ابتسامة خجولة.
أجنحتي تؤلمني أيتها الصبية
توقفت أمام الصورة لأن الصبية فيها تبدو كما لو كانت ابنتي.. كأنها ليست صورتي اليوم.
وقرأت النص المكتوب عليها بالعربية على وجه من الصورة وبالانكليزية على الوجه الآخر. والنص يثني عليّ كروائية ويذكر سنة تخرجي في الجامعة. إذاً هذه صورتي منذ ألف عام في ثياب التخرج قبل زمان التشرد. ولم يخطر ببالي ان تلك الصبية الصغيرة التي تتفجر نضارة ستعرفني، بعدما مرت محاريث الأحزان والحروب والتشرد فوقي جيئة وذهاباً..
ولذا دهشت حين حركت فمها في الصورة وقالت لي: كنت انتظرك.. يا ابنتي!! (فهي الصبية التي أنجبتني!!..) تلفت حولي، لكن المارة لم يشاهدوا ان شفاهها تتحرك.. وحدي شاهدت ذلك وسمعت صوتها رغم ضجيج الشارع. قلت لها بلا صوت بالتخاطر: لم أتوقع ان تعرفيني بعد تلك الأعوام الطويلة. أيتها الصبية التي انجبتني!!.
قالت: تبدين متعبة. لقد تبدلتِ في سنوات فراقنا..
قلت لها: أجنحتي تؤلمني.. لقد طرت طويلاً.. كنت أحقق لك أحلامك وأمنياتك. طرت في العواصف وخلف الطائرات ومحطات القطارات الهاربة. لم يكن في رصيدك غير كتابين وأضفت اليهما حوالي خمسين كتاباً.. ماذا تريدين مني بعد؟
التكريم؟ يا للهول؟
قالت: لماذا ترفضين كل تكريم يعرض عليك؟ استمتعي بنجاحي أنا!
قلت لها والمارة لا يلحظون ما يدور: لأنني أشعر أن التكريم هو بطاقة الدعوة الأولى!.. ما أن يكرموا أحدهم إلا ويرحل بعد ذلك بقليل كصادق جلال العظم مثلاً.
قالت: حسناً أشكرك على كل شيء، وعلى تعبك ولكنني أشعر بالوحشة!..
قلت: أيتها الحمقاء الصغيرة علام الوحشة.. انظري إليهم كيف يتدفقون الآن على رصيف الكورنيش ويعبرون المارة باجسادهم الشفافة: انهم ابطال القصص التي كتبتها لأحقق طموحك.. الروائي لا يستطيع أن يكون وحيداً فأبطاله يلازمونه.. شاهدتهم في زيوريخ وكانت جنازتي بهم جميلة جداً.. وها هم يحيطون بك بثيابهم نفسها التي تركُتها بهم في رواياتي.. أضفت:
تذكري فرنسواز ساغان الكاتبة الفرنسية الشهيرة.. أشفق الناس عليها لأنها ماتت وحيدة في غرفتها في المستشفى. لم يروا أن غرفتها كانت مزدحمة بأبطال قصصها وهم يمسكون بيدها وحين لفظت أنفاسها انضمت اليهم!!..
العودة الى أحزاني وغضبي
غادرت صورتي وتابعت المشي.. تعبت. جلست على أحد المقاعد العامة أتامل صديقي البحر وأقرأ في جريدة تركها على المقعد من سبقني غليه ومضى..
أقلب الصفحات ـ وفي كل سطر منها شجار ـ انه الشجار العتيق التاريخي على قطعة الجبنة أي الوطن، وكل واحد يريد (حصة) أكبر من سواه في كل حقل.. (الأوادم) صاروا الأقلية المستعدة للتضحية بمصالحها ومكاسبها الذاتية إكراماً لاستمرارية وطن اسمه لبنان.. والشعب تعب ولا يريد غير اللقمة بكرامة والكهرباء والماء وجمع النفايات والرأفة بالشواطئ من أصحاب المشاريع التي تدر المال لكنها تحرم الفقير ومتوسط الحال من السباحة مجاناً في شواطئ يتم تشييد المنتجعات عليها للأثرياء.
الرئيس الحص: نظافة الكف والقلب
تذكرت وأنا أتأمل البحر أحد المسؤولين السياسيين الأنقياء النادرين في لبنان إنه رئيس الوزراء السابق سليم الحص، المشهور ايضاً بالدفاع عن الحرية والحياة الديمقراطية. وهو اليوم مريض ومعتكف في بيته ولكنه على الرغم من المرض أعلن الصيام عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهي مبادرة تقدر له.
وأعلن الرئيس السنيورة منوهاً بموقف الحص: «قضية فلسطين هي القضية المركزية للعرب وهي أم القضايا العربية» وهو ما أؤمن به وأدعو للرئيس الحص مع الكثيرين بالعافية وطول العمر..
الرئيس الحص كان وزوجي زميلين أيام التدريس في الجامعة الامريكية وحين عاد زوجي من منفاه في باريس لزيارة بيروت بعد خمسة عشر عاماً من الفراق، كان أمام باب الطائرة شرطيان يسألان عنه وخفت وندمت لعودته لكنهما اقتادا زوجي إلى «صالون الشرف» بأمر من رئيس الوزراء يومها سليم الحص الذي اتصل به هاتفياً ايضاً إلى المطار مرحباً.. ولأنني أعشق الوفاء أعلن إعجابي وحبي لذلك الصائم عن الطعام.. الجالس على مائدة الوفاء لفلسطين، وللحرية ولأصدقائه.
غادة السمان
كل عام وأنتم بألف خير ..
بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد أتقدم للايقونة الانيقة غادة السمان ولكم وأصدقائي الاعزاء بأجمل التهاني والتبريكات داعياً من الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويحقق أمنياتكم ويشمل بلطفه وعنايته سبحانه وتعالى الدول العربية والاسلامية وعموم الانسانية بالامن والسلام أنه سميع مجيب .
رائع ذلك الحديث مع الصورة التي احتفت بها ومعها الجامعة الامريكية في بيروت ، حديث التأريخ والمحطات والذكريات ، حديث الذات ، أنيقة تلك المفردات الصادقة ( بعدما مرت محاريث الاحزان والحروب والتشرد فوقي جيئة وذهابا) .
الصورة انتقلت لتكون تلك البنت الصبية التي ولدت قبل الف عام قد أنجبت الايقونة الانيقة سيدة الادب العربي ، يقيناً أنها انجبتك سيدتي بهذا المشوار الكبير وبأكثر من خمسون قنديلاً روائيا وادبيا وشعريا والمئات من النيازك مقالات وأراء وأفكار ، تلك هي غادة السمان ولا أختم ذاكرتي هنا بالشمع الاحمر لان عطائها الوافر ممتد مثل بحر بيروت ،
نعم سيدتي .. في فوضى الانقسامات نحن بحاجة الى العقول الوطنية لانهاء الانقسامات من خلال الوعي في التعامل مع القضايا العربية واقدسها فلسطين وأنهاء الصراعات العبثية في سوريا والعراق واليمن والبحرين وليبيا ، والارتقاء بالعقل البشري في زمن اللؤم السياسي لتعود بغداد وبيروت والقاهرة ودمشق وبقية المدن الرائدة في الابداع والحضارة مناراً للاجيال، وكل عام وأنتم رائعون
تحياتي
نجم الدراجي
القيثارة السومرية
أتمنى أن أقف أمام صورة غادة الصبية في شارع الكورنيش في بيروت ، لأشكرها على كل المطبات و العواصف الترابية والثلجية التي خاضتها في صباها بشجاعة . ولأشكرها على حياة التشرد التي قضتها بين محطات القطارات وفوق أجنحة الطائرات وقاومتها بعزيمة قوية . سأشكر حتى الأحزان والهموم التي حملتها غادة الصبية والتي كانت فوق طاقتها لكنها حملتها بصبر طويل . أشكرها لما تحملت من آلآم و محن ومخاض من أجل قدسية أبجديتها ، و لتنجب لنا وللعالم الأيقونة غادة السمان . شكرا لك غادة الصبية !
أفانين كبة
مونتريال
كمْ منزلٍ في الأرضِ يَأْلفهُ الفتَى وحنينهُ أبداً لأوّلِ مَنزلِ
سلام على عهد كان به الطيب علامة, وزمن الحب فيه يسمونه الوفاء, حتى الصداقة كانت مشتقة من الصدق !
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير من الله – أما أديبة الياسمين فأتمنى لها أجمل رحلة بأطهر بقاع الأرض قاطبة حيث بيت الله الحرام
ولا حول ولا قوة الا بالله
آه ياأخي الكروي زيارة بيت الله الحرام لن تغني عن زيارة البيت والأرض والوطن.
انا كلما أقرأ مقال لك علي طول الخط اتذكر الشهيد غسان كنفاني
أجمل تكريم لك يا ابنة بحر اللاذقية ومآذن دمشق هو حبنا لك ولمواقفك النبيلة وكتاباتك الجميلة، بحر بيروت حاكم كل الاسماك كما تقولين واليوم يكرمك لأنك سمكة نادرة عاندت عواصفه وحاصرت الحصار وضربت العدو الذي لا مفر منه كما يقول شاعرنا محمود بكلمات ليست كالكلمات كما يقول مبدعنا نزار. يا غادة السمان انت غادة العرب وسيذكرك القوم حين يجد جدهم وصورتك ليست في بحر بيروت بل في قلوب الناس.
تحية اجلال واكبار للسياسي والمثقف والمناضل الكبير سليم الحص والتحية موصولة لك لتكريمه، ان امتنا التي انجبتك وانجبت الحص اليوم في حالة اندثار وانهيار بدءا من سورية التي يتناهشها الضباع وانتهاء بآخر دولة عربية، بتنا يا سيدتي اكبر امة لانتاج المآسي، وامثالك هم العزاء الوحيد لنا في هذه الليلة الليلاء التي التي يحيك لها البعض بدرا طائفيا
صحيح يا أخي سوري حقاَ غادة السمان وأمثالها وأتذكر هنا أيضاً الياس خوري, هم العزاء الوحيد لنا في هذه الليالي المظلمة. وأستطيع القول بدونهم ربما ستقتلنا هذه الظلمة.
يوما ما حين أزور بيروت سأبحث عن تلك الصورة واتأملها سمرا نحيلة بشعر أسود طويل واظافر كالمخالب وعينا بومة هذه هي الصورة في مخيلتي…
سأقف أمامها واحدثها وإن استغرب المارة وتهامسوا علي وظنو أني مجنون..
سأحدثها حتى لو اختارت الصمت ربما تتجنب الحديث للغرباء!
سأطلب منها أن تصطحبني إلى كل تلك الأماكن اللامنسية إلى كل هؤولا الرفاق إلى لحظات الفرح والوجع ربما تأخذني معها إلى دمشق أيضا
الي بيت العائلة خلف الجامع الأموي أو بيت ساحة النجمة سألتني يوما صديقة شامية اذا كنت أعرف مكان البيت بالتحديد
لأن بيت غادة هو بيت ذكرياتنا جميعا لابد أن يصبح متحفا يلجئ إليه هؤولا المهوسين بالحرف من عاش بين جدرانه وشعر بالدفء قبل يسكنه !
اكتبي ليظلّ كنفاني حيّا
لن اناقش وقفتكِ التأملية , ومواعظك الربانية وتساؤلك الممزوج بنبش الذكريات عن مفقود مضى ؟!! امام صورتك المنتصبة وحوارك الابداعي وسط ضجيج المارة وهدير البحر البيروتي؟!!
انت ياغادة لست سمكة كما تتوهمين بعشقك للبحر, فانت حورية البحر , وانتِ بيروت اعز آلهة لبنان صاحبة ادونيس؟!!
منذ صغرك وانتِ تحلقين على جوانح الامل , واستطعتِ بيقظة فكرك , وبحدة شفافية روحك , ان تجسدي المنشود الى موجود !!
نحن قرائك يا ابنة السمان نداوم التفتيش في شطئان البحار عن محارات الدرر النفيسة , ونخاطر بالغطس لاستخراجها ,! وها نحن حصلنا على احدى هذه المحارات , ووجدنا في داخلها خمسون لؤلؤة من الصنف ” السماني ” النفيس , وما احلاه من صيدٍ ثمين!!.
دعيني يا ابنة السمان ان اتسائل لما خطر على بالي في هذه اللحظة بالذات, ” ولا تعاتبيني لوقاحة التساؤل ” ماذا سيكون وما يحدث لنا يوماً بعد الرحيل ؟! ان كنتِ متحسبة ومتهيئة لذلك , فنحن من باب محبتنا لكِ لا اعرف ان كنا نستطيع تقبل صيرورة المصير؟؟!
نتمنى لك اولاً وقبل كل شيء العمر الطويل والسعادة الدائمة وهدأة البال والابداع المتواصل,
كل عام وانتِ بالف خير , لكِ يا ايقونتنا ولجميع قراء القدس العربي ورواد خان ابنة السمان دون تسمية والسلام
صباح الخير لك أختي غادة السمان وللجميع. عندما شرعت بقراءة المقال البارحة بعد منتصف الليل تساءلت على الفور ومالذي يربط الياسمينه الدمشقية بالبحر وكم سررت عندما عرفت أن أمك ابنة اللاذقية وعلى الفور تساءلت ولماذا يفرحني ذلك. لا أعرف فقط لأنني من قرى اللاذقية ويسعدني كثيراً أن تكون غادة السمان هذه الإنسانة الرائعة أنجبتها ابنة من اللاذقية حيث ولدت أبجدية اللغات. عندما كنت أنظر إلى صوري القديمة كان يصعب علي و عادة لم أكن أريد النظر إليها ثم بما أني من هواة قراءة علم النفس عرفت أن هذا ليس إلا تعبيرا عن الرضى الذاتي. عندما انتهيت من القراءة هذا الصباح وجدت أنه من الصعب عليّ أن أضيف الكثير بعدما قرأت الكلمات الرائعة التي كتبتها الأخت أفانين كبة والأخ نجم الدراجي, لأعبر عن مشاعر الاحترام والتقدير التي أتمنى أن أكتبها لك أختي غادة السمان. أقرأ كلماتك, لفت نظري فيها كثراً هذه الصراحة مع الذات والوفاء لها. عندما يحقق الإنسان الكثير ويقدم أعمال رائعة ويصبح نجما ساطعا أول الأخطار التي يتعرض لها الابتعاد عن تراب الأرض التي ترعرع فيه, ومن ثم كل أنواع التكريم والجوائز والأضواء التي تغريه فإذا بخطر الموت على قيد الحياة (لنسميه الموت الأخلاقي) يلاحقه, وهنا شعرت بأن دموع الفرح هي ما يمكن أن يعبر عن أن هذه الصبية مازالت على قيد الحياة وهي ذاتها أم غادة السمان التي خرجت من رحمها وتقف أمامها. لقد أدمعت عيناي وأنا أكتب هذه الكلمات فعلا لشدة ماتأثرت بهذا الموقف. أن تموت أجسادنا فهذه بديهة أما أن نموت ونحن على قيد الحياة فهو أصعب أنواع الموت. خمسون عملاً وبينها ماهو من روائع الأدب العربي والعالمي هو أكثر من يكون مصدراً للفخر والاعتزاز, لكن هذا الوفاء والصدق مع الذات حيث لم تتخلى فيها الصبية عن ابنتها طوال هذه السنين المليئة بالمخاطر يجعل منك سيدة الأدب العربي المعاصر وأيقونته بحق. وأخيراً كلماتك عن الوطن وفلسطين الجرح الأليم في صدورنا (والأوادم) الذين يحبون الوطن ويضحون من أجله هو الأمانة في أعناقنا التي سنحملها ولن نتخلى عنها مهما كانت المخاطر كبيرة وصعبة وإن شاء الله.
لم تسعفني مقدرتي التعبيرية كالعادة, كما لاحظت بعد قراءتي لتعليقي, وكان من الأفضل أن أكتب لم تتخلى فيها الابنة غادة السمان عن أمها الصبية طوال هذه السنين المليئة بالمخاطر.
نعم هذه حقيقة، أم الكاتبة غادة لاذقانية ( أي من اللاذقية) وكانت – رحمها الله – إحدى قريباتي الأباعد ( هكذا يقول أهلي فأنا لم أرى المرحومة أبداً) توفيت عندما كانت غادة صغيرة فعاشت في كنف والدها ولكن الذي لم أفهمه لماذا دوماً تقول أنها لبنانية مع أنها سورية أماً وأباً عن جد؟!
أخي Passer-by ماشاء الله يوجد لك قرابة مع غادة السمان إنه بالتأكد مصدر فخر واعتزاز. أما غادة السمان فعلى حد معرفتي هي لاتقول أنها لبنانية الأصل والمنشأ أبداً لكنها تعتز وتفتخر بلبنان الذي احتضنها لسنوات طويله ولديها جنسية لبنانية على ما أعتقد.
صحيح دمشق مدينة والدها ووالدتها ابنة مدينة اللاذقية
ولم تنكر يوما انتمائها السوري
لكن بيروت احتضنتها وزوجها ورفيق عمرها لبناني
وابنها لبناني وتمتلك الجنسية اللبنانية بالتالي أصبح لديها نصف لبناني
***
قلت لصديقتي الدمشقية التي لامتني يوم وصولها
لأنني أكتب عن بيروت أكثر مما أتحدث عن مسقط قلبي ورأسي دمشق
هذه مدينة فتحت صدرها للجميع ، واحتضنت العرب ، وقد سقطت
اليوم الى قاع البؤس ، وتوسخت سمعتها في العالم … فهل نتخلى عنها ؟
كررت لصديقتي : اذا كان في حروفي ماهو عريق وأصيل ، فهو عراقة
دمشق في دمي ، أقدم مدن التاريخ الصامدة ، وأصالة شعبي السوري .
وأخلاق دمشق في دمي هي التي تجعلني أقف الى جانب بيروت ،
فقد علمتني منذ نعومة أظفاري وقلمي ألا أتخلى عن أحبابي حين يسقطون .
وأخلاق شعبي السوري في أعماقي هي التي تفرض علي الوفاء لمن أكرمني
وقد أكرمتني بيروت كما أكرمت الادباء العرب جميعاً .
أن أتذكر بيروت لا يعني أنني نسيت دمشق .
غادة السمان – غربة تحت الصفر
يوما ما حين أزور بيروت سأبحث عن تلك الصورة واتأملها سمرا نحيلة بشعر أسود طويل واظافر كالمخالب وعينا بومة هذه هي الصورة في مخيلتي…
سأقف أمامها واحدثها وإن استغرب المارة وتهامسوا علي وظنو أني مجنون..
سأحدثها حتى لو اختارت الصمت ربما تتجنب الحديث للغرباء!
سأطلب منها أن تصطحبني إلى كل تلك الأماكن اللامنسية إلى كل هؤولا الرفاق إلى لحظات الفرح والوجع ربما تأخذني معها إلى دمشق أيضا
الي بيت العائلة خلف الجامع الأموي أو بيت ساحة النجمة سألتني يوما صديقة شامية اذا كنت أعرف مكان البيت بالتحديد
لأن بيت غادة هو بيت ذكرياتنا جميعا لابد أن يصبح متحفا يلجئ إليه هؤولا المهوسين بالحرف من عاش بين جدرانه وشعر بالدفء قبل أن يسكنه !
كل عام وانت بخير أختي غادة السمان, كل عام وانتم بخير أحبابي جميعاً القراء والمعلقين, وكل عام وانتم بخير أسرة القدس العربي, وكل عام والجميع بخير وأعاده الله علينا جميعاً بكل خير.
الأخ أسامة، والدة السيدة غادة السمان هي المرحومة طيبة الذكر سلمى رويحة زوجة الدكتور المرحوم أحمد السمان والد غادة، و المرحومة سلمى و أم والدتي بنات خؤولة من طرف الجدات، إنها قرابة بعيدة. في الواقع لم تذكر والدتي شيئاً عن غادة ولكن علمت بموضوع القرابة لاحقاً من الأقارب وكثيراً ما كنت أسأل والدتي عن غادة وما إذا كانت قد التقتها يوماً فترد بابتسامة غامضة ” ليش نحن منعرف وين أراضيها”.
لا أعتقد أن غادة زارت اللاذقية يوماً ولا حتى والدها إلا ربما قبل ولادتي، على كل حال، غادة كاتبة متمردة كما تقول عن نفسها ونحن أول ضحايا تمردها ولكن نسامح ولا نعاتب وياليتها تزورونا هنا في بريطانيا فلم يعد لها أي عذر حيث أن سوريا كانت ممنوعة عنها ونحن نتفهم هذا كما كانت ممنوعة عن المرحوم نزار في حياته. والمسخرة أن النظام فتحها له بعد مماته. أتمنى أن لا يكون هذا نوع من التبويم الذي تهواه الكاتبة المحترمة.
بالمناسبة أن اقترحت عليها انتساب وسطي يحل الموضوع كأن تقول أنها شامية أي لا سورية ولا لبنانية…كل عام وانتم بألف خير.
أخي passer-by شكراُ على الرد. يبدو كلامك وكأنه عتاب على الأخت السمان. والحقيقة أغلب المغتربين يعانون من مشكلة عدم الاتصال بالأهل والأقارب وأنا أعاني منها كثيراً ويعاتبني أقاربي كثيراُ. أما من ناحية التمرد فلا أرى ذلك أبداً لأن التمرد هنا ليس إلا من أجل التجديد والتغيير وبالتالي فهو برأيي من أبسط الأمور. وامرأة ذكية وناجحة وكاتبة قديرة ومفكرة وأديبة مثل غادة السمان لايمكن أن تبدو لنا إلا متمردة لأن مقاسها أكبر من المقاسات القائمة حالياً. أما بالسبة للنظام ونزار قباني, فهو كحال إسرائيل حيث بالنسبة لإسرائيل الفلسطيني الوحيد الجيد هو الفلسطيني الميت وهكذا بالسبة للنظام والشعب السوري.
الأخ أسامة، صدقت الغربة فرقتنا وضاعت أخبار الأحبة ويعلم الله وحده إذا كان ثمة لقاء ولكن هذا قضاء الله وقدره علينا جميعاً ونعم بالله وكما يقول الشاعر:
إن يدم هذا الفراق أبداً …….فما الذي بقضاء الله نصنعه
أستكمالاً للموضوع أعلاه أتصلت بوالدتي لأعايدها وسألتها عن المرحومة الفاضلة سلمى رويحة والدة الكاتبة العزيزة غادة، قالت لي والدتي أطال الله عمرها أن كل ما سمعته عن والدتها (أي جدتي) هو أن المرحومة سلمى توفيت وهي تنجب غادة أي حوالي عام 1942 أو نحو ذلك وقد كانت رحمها الله معلمة مدرسة ولها بعض المشاركات الأدبية ولكنها توفيت في ريعان شبابها، الحمد لله الذي عوضنا بفقدها في غادة والتي نسأل الله أن يمد في عمرها ويجعلها زخراً للأدب العربي والرحمة على والدتها سلمى. الذي يحيرني أخي أسامة هو سبب عدم ترشح الكاتبة العظيمة غادة لجائزة نوبل مع أنها معروفة بإنتاجها الأدبي الغزير والرصانة والجودة والشعبية التي لا يمكن أن تخطؤها العين، أعتقد جازما أنها لو ترشحت لكان لها نصيب وافر من النيل بالجائزة مع أنني مدرك أن الجائزة لا تضيف لها أي رصيد فرصيدها أكبر من أن تحدده جائزة مهما كانت مشهورة. أعتقد أن السبب الوحيد هو أن الترشح يجب أن يكون من خلال الحكومات وهذا شيء ربما لا تستسيغه الأخت الفاضلة غادة السمان. والله أعلم، لكم منا كل التحيات.