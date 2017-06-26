﻿النيابة العامة الاسبانية تقترح استبدال عقوبة سجن ميسي بغرامة مالية!

برشلونة – أ ف ب: أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنها لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بحق نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي، بغرامة مالية تضاف الى تلك المفروضة عليه سابقا.

وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة الى ان الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب اقترحوه ايضا. وقالت النيابة العامة في بيانها: «نحن لا نعترض على استبدال السجن بغرامة بشرط أن يصل الحد الأقصى الى 400 يورو لليونيل ميسي ووالده خورخي هوراسيو». والقرار الآن في هذه المسألة بيد محكمة الاستئناف في كاتالونيا. واتهم ميسي ووالده خورخي في تموز/ يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 مليون يورو. ورفضت المحكمة العليا في أيار/ مايو طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2,1 مليوني يورو. وعلقت عقوبة السجن كما الحال عادة في اسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين. وخففت المحكمة العليا في مايو العقوبة بالسجن التي فرضت على والد ميسي من 21 شهرا الى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو الى 1,3 مليون يورو، معتبرة ان مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الاسبانية، شكل عاملا مخففا. واعتبرت المحكمة انه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بانشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز واوروغواي بدون ابلاغ السلطات الضريبية. وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات «اديداس» و»بيبسي» و»دانون»، لكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا من ذلك شركات وهمية. وأكد النجم انه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها ادارة ثروته. ومثلما كان الامر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة انه «ليس من المنطقي ان يجهل الشخص الذي يكسب ايرادات مهمة انه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك».