لندن: مظاهرة ضد الإسلام تنظمها جماعة متطرفة

(الأناضول): نظم 50 شخص السبت في العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة مناهضة للإسلام والمسلمين، أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية، بدعوة من حركة “رابطة الدفاع الإنجليزية” اليمينية المتطرفة، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للإسلام والمسلمين، حملت في عدد منها كلمات مسيئة وشتائم، من قبيل “فليذهب الإسلام للجحيم”، و”لا لمزيد من المساجد والإرهاب”.

وفي مقابل المظاهرة المتطرفة، تظاهرة نحو 150 شخص، بدعوة من منظمة “معًا ضد الفاشية”، في المكان نفسه، رفضًا لتحرك “رابطة الدفاع الإنجليزية”.

وردد المشاركون بالتظاهرة الثانية شعارات من قبيل “اخرجوا من شوارعنا يا حثالة النازية”، و”أنتم إرهابيون”، كما حملوا لافتات كتب عليها “لا للنازيين”.

ومع ترديد شعارات من كلا الطرفين، وقعت مواجهات مع الشرطة التي حالت دون اندلاع صدامات بين المتظاهرين.

يذكر أن الحوادث التي تستهدف مسلمين، أو ما يعرف بظاهرة “الإسلاموفوبيا”، سجلت ارتفاعا كبيرا في بريطانيا، عقب هجومي “مانشستر”، و”لندن” الإرهابيين اللذين وقعا في مايو/أيار الماضي ويوليو/حزيران الجاري.

وبحسب بيانات بلدية لندن، فإن المعدل اليومي لحوادث الإسلاموفوبيا بالعاصمة ارتفع من 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم جسر لندن.

وشهدت لندن في 3 يونيو/حزيران الجاري، هجومًا مزدوجًا أسفر عن سقوط 7 قتلى، ونحو 50 مصاباً، فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذي الهجوم الثلاثة، كما يبلغ عدد المسلمين في بريطانيا نحو 2.8 مليون، أي ما يعادل 4.4 % من إجمالي السكان.