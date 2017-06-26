﻿عدد الأطفال الأيتام في سوريا في تزايد

تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال الأيتام في سوريا تجاوز الـ800 ألف طفل، وهذه الأرقام في تزايد.

وحولت الأوضاع المتردية في سوريا، مع مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، عدداً كبيراً من الأطفال إلى أيتام، بعد فقد من يعيلهم، واضطر الكثير منهم إلى تحمل مشاق العمل في عمر مبكر.

والحرب المتواصلة منذ أكثر من 5 سنوات أسفرت عن إلحاق الضرر بملايين السكان، وتوقف الحياة الاقتصادية، وفشل بعض العائلات في النزوح واللجوء، ما دفعهم للبحث عن وسائل للحياة والعيش، فيما يحمل كل فرد مأساة وقصة، وإن اختلفت تفاصيلها، إلا أنها تتشابه، فالمأساة في النهاية تحولت إلى كارثة؛ بسبب فقد رب الأسرة.