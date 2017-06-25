تحركات عالمية لإدانة استهداف قناة «الجزيرة» ومحاولة إسكاتها
لندن ـ «القدس العربي»: تصاعدت وتيرة الاستهجان والتنديد على المستوى العالمي لمحاولات بعض دول الخليج إسكات قناة «الجزيرة» القطرية والضغط على السلطات في الدوحة من أجل تغيير سياساتها، وهو ما اعتبرته منظمات دولية ومؤسسات صحافية استهدافا للحريات الإعلامية وتراجعا في مستوى هامش الحركة الممنوح للصحافيين في العالم العربي.
وأصدر اتحاد الصحافيين في بريطانيا (NUJ) بياناً طالب فيه السعودية وحلفاءها من البحرين والإمارات ومصر واليمن والأردن بالتراجع عن دعواتها لدولة قطر إلى إغلاق شبكة «الجزيرة» الإعلامية.
وقال الاتحاد إنه يجري استغلال الأزمة الخليجية الحالية لتقييد حرية الصحافيين في تغطية الأحداث، حيث أغلقت سلطات هذه البلدان مكاتب تابعة لشبكة «الجزيرة» ووسائل إعلام قطرية أخرى، وأغلقت المواقع الإلكترونية المستقلة والمعارضة. وقال نائب رئيس الاتحاد سيموس دولي إن الاتحاد يدين بشدة ما وصفه بالمناورات العدوانية الصادرة عن السلطات السعودية وحلفائها، واعتبر مطالبهم ضد «الجزيرة» «إجراءات مخزية لتقييد حرية التعبير والإعلام».
وأضاف أن حال الطوارئ المتزايدة في الخليج أثرت سلبا في الناس الذين لا ذنب لهم من قريب أو بعيد في هذه الأزمة، حيث أشار البيان إلى أن مئات من فرص العمل مهددة وأسر معرضة للتفكك بسبب الأزمة الخليجية الحالية. ودعا السلطات إلى التراجع عن قراراتها واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الصحافيين والعاملين في الإعلام، مشيرا إلى أن نقابة الصحافة البريطانية أثارت هذه القضايا مع الجهات الدبلوماسية المعنية في لندن للضغط باتجاه وقف هذه القيود الصارمة.
وأشار بيان النقابة إلى أن 55 صحافيا من مختلف دول الخليج يعملون في قناة «الجزيرة» في الدوحة يتعرضون لضغوط شديدة لمغادرتها أو فقدان جنسيتهم، وذكر أن السلطات السعودية أعطت رعاياها مهلة أسبوعين لمغادرة قطر أو فقدان جنسيتهم بعدما أغلقت الأسبوع الماضي مكتب القناة في الرياض وألغت تراخيص عملها.
وأوضح البيان نفسه أن الأردن اتخذ الخطوة نفسها وأغلق مكتب «الجزيرة» ومنعه من العمل، وأن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية انضموا لهذه الحملة ضد الشبكة ودعوا إلى إغلاقها وإيقاف منصاتها على الإنترنت. وأشار البيان إلى قرار لجنة السياحة والتراث الوطني السعودية باتباع خطوة البحرين بمنع المرافق السياحية بث قناة «الجزيرة» وتهديد المخالفين بغرامات تصل إلى مئة ألف ريال سعودي (23800 يورو) وإغلاق وإلغاء التراخيص السياحية، بل يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن.
ووجه الاتحاد دعوة للمئات من أعضائه، حصلت «القدس العربي» على نسخة منها، وذلك للمشاركة في اجتماع طارئ وخاص يبحث سبل مواجهة التصعيد الخليجي والعربي ضد قناة «الجزيرة» ومستقبل الحريات الإعلامية في العالم في ظل هذه التطورات.
وأدانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ما سمته «الهجمات المضللة» التي تستهدف قناة «الجزيرة» القطرية، وذلك في افتتاحية خاصة ونادرة لها قبل أيام.
وقالت الصحيفة إن «تكميم صوت «الجزيرة» التي أظهرت تأثيرها في العالم، كان على أعلى الأجندة عندما تحركت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لعزل الدوحة، في 5 حزيران/يونيو، مشيرة إلى أن «نقّاد قطر يتهمون القناة بدعم الإرهاب الإسلامي السني والطموحات الإيرانية»، لكن «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن السعودية ليست بريئة عندما يتعلق الأمر بنشر التطرف الإسلامي، أو دعم الجماعات الإرهابيّة.
وأوضحت أن السعودية وجيرانها، عبر الهجوم على «الجزيرة» «يحاولون القضاء على صوت يمكن أن يقود المواطنين إلى مساءلة حكّامهم. وكانت «الجزيرة» المصدر الرئيسي للأخبار عندما ضرب الربيع العربي الشرق الأوسط عام 2011.
وأشارت إلى أن الثورات قادت إلى الإطاحة بالديكتاتور المدعوم من الجيش حسني مبارك، وأدت إلى أول انتخابات حرّة في مصر، والتي أتت بالإخوان المسلمين إلى السلطة، شبكة سياسية فضفاضة أُسست في مصر عام 1928، كما نبذت العنف. لكنّ السبب الحقيقي لتصنيفها إرهابيّة، هو اعتبارها تهديداً شعبياً من قبل الأنظمة الديكتاتوريّة، حسب «نيويورك تايمز».
وتشير الصحيفة إلى أن هناك حملة ضدّ «الجزيرة» وحريّة التعبير في المنطقة، لافتة إلى أنه أواخر أيار/مايو الماضي، قامت مصر والسعودية والإمارات بحجب مواقع «الجزيرة» ووسائل إعلاميّة قطريّة أخرى. وفي 7 حزيران/يونيو، أغلق الأردن مكتب «الجزيرة» وجردها من رخصتها، أما السعودية فقامت بالأمر نفسه في اليوم التالي، مغلقةً مكتب القناة في الرياض ثم أمرت الفنادق السياحيّة بحجب «كلّ القنوات من شبكة الجزيرة».
وأكدت الصحيفة أن تغطية «الجزيرة» مبنيّة على المعايير الصحافية الدولية، وتقدم رؤية متميزة عن الأحداث في الشرق الأوسط، وتخدم كمصدر حيوي للأخبار ملايين الناس الذين يعيشون في ظلّ أنظمة ديكتاتوريّة.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة في الدين الإسلامي، بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة،
هؤلاء الذين يحاصرون قطر هم وحوش فالتة من عقالها و يعتقدون أن هذا الحصار سيجدي نفعاً في تركيع قطر و التخلي عن سيادتها الوطنية للسعودية خاصة و لكن نظراً لأن هؤلاء العربان ليس لديهم رؤية واضحة و لا حكمة و لم يقرأوا التاريخ لأنهم شيوخ الجهل و الجاهلية فقد فاتهم أن قطر دولة ذات سيادة و لديها خيارات كثيرة لتقوم بها إزاء هذا الحصار الاجرامي الجائر و كما أن شعوب دول الخليج نفسها قد تأثرت بالفعل بهذا الحصار من فقدان لفرص العمل و تشتت للعائلات ومع تكاتف دول العالم مع قطر و الجزيرة نرى أن وحوش الحصار سوف يخسرون الكثير الكثير ليس فقط على الصعيد الاقتصادي و السياسي بل حتى الصعيد الاجتماعي و الانساني لأن هذه الطعنة التي طعنوا بها قطر لا يمكن أن تغتفر و الأسى لا يمكن أن ينسى أبداً.
الدول التي تطالب باغلاق قناة الجزيره او اي وسيله من وساىل الاعلام الاخرى عليها الاقتداء بالمثل الشعبي المصري الذي يقول امش عدل يحتار عدوك فيك بمعنى تحترم شعوبها وتتصالح معها عليها ان تسعى لدمقرطة البلاد واطلاق الحريات وان تحترم سيادة القانون عليها الاستثمار في التنميه والقضاء على البطاله بدل رهن خيرات ومقدرات البلاد للاجنبي ومن ثم محاربة الفساد وعدم اعتبار شعوبها مجموعات من العبيد ولشعوب تلك الدول اقول كما قال الشاعر يا ايها الشعب المفدا قل لي بربك كيف تهدا يتدفق العذب الزلال وانت تصدا تكسوهم حلل الربيع وينكرون عليك بردا
رب ضارة نافعة،فالطلب بإغلاق شبكة الجزيرة يكشف ثلاث أصناف من الحكام العرب وهي :1 ـ صنف يرفض أي تغيير في طريقة حكمه لشعبه،ويصر على اعتبار شعوبهم قطعانا، وأشعلوا الثورات المضادة التي نجحت في يبعض البلدان.2 ـ صنف أيد تلك الثورات لإيمانه بضرورة التغيير باعتباره سنة كونية.3 ـ وصنف ثالث تظاهر بمجاراته لتلك الثورات ،وقام بتغييرات شكلية وسطحية لاتمس الجوهر.لكن المِؤكد أن تيار التغيير سيجرف الجميع وخاصة الصنف الأول.والأيام بيننا.
ت أيد ويِيد تلك الثورات ،يتعرض لمناكفة الصنف الأول بل حربه الضروس.وصنف يتظاهر بالإستجابة لتيار الثورة ببعض الإصلاحات الشكلية في معظمها.والصراع بين الصنف الأول والثاني هم سبب أزمة مجلس التعاون (تعاون على أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان).