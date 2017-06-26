اليمن: اتساع المأساة وانسداد الآفاق
Jun 24, 2017
لم يكن يكفي اليمن ما يعاني أبناء شعبه من ويلات على أيدي جيش النظام البائد وميليشيات الحوثي وإرهاب «القاعدة» و«عاصفة الحزم» وجيش النظام الرسمي، حتى جاء وياء الكوليرا ليحصد أرواح المئات، في صفوف الأطفال خاصة، وضمن انهيار شبه تامّ للمرافق الصحية والخدمات العامة. المأساة الإنسانية تتوسع، وآفاق الحل السياسي تسير من انسداد إلى انسداد، والقوى الإقليمية والدولية تتورط أكثر فأكثر في تأجيج النزاع.
(ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13)
اليمن: اتساع المأساة وانسداد الآفاق
لم تصل الى ما الت اليه الحال فى اليمن اذ لم يتدخل مجلس التهاون الخليجى (استبعد قطر وعمان والكويت) والذى وظفت ثوره التغير الى تدخل عسكرى سياسى اقليمى مأساوى احرق الاخظر واليابس دون فايده لا لليمنين ولا للمعتدين حتى يومنا هذا. الخسائر كبيره فى الارواح ولاموال والمعدات للكلا الطرفين والفاتوره ما زالت فى الارتفاع.