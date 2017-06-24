دماء اليمن ولعاب ترامب
صبحي حديدي
إذا صدقت معطيات منظمات دولية موثوقة، مثل الأممية «يونيسيف» والبريطانية «أنقذوا الأطفال»، فإنّ كلّ 35 ثانية تمرّ، تعرّض طفلاً يمنياً للإصابة بمرض الكوليرا؛ والأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت ازدياد الإصابات بمعدّل ثلاثة أضعاف، والأعمار أقلّ من 15 سنة يشكلون نسبة 50٪ من أعداد المصابين. هذا، كلهن على خلفية كبرى أكثر قتامة، تشير إلى وفاة 924 حالة، وانتظار انتقال العدوى إلى 250 ألف يمني، معظمهم من الأطفال. إلى هذه وتلك من العواقب الرهيبة، ثمة مليونان تحت سنّ الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحادّ؛ و14،5 مليون يمني، بينهم قرابة ثمانية ملايين طفل، يفتقرون إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
هدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشعب اليمني كانت، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، توقيع المزيد من عقود التسليح، التي سوف تُترجم وابلاً من القذائف، ومزيداً من القتل والتخريب وتدمير البنى التحتية وشلّ المرافق الصحية. في عبارة أخرى، تعود الولايات المتحدة إلى المشاركة الفعلية في صناعة المأساة اليمنية المفتوحة، أسوة بالسعودية وتحالف «عاصفة الحزم»، وجيش علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي، و»القاعدة»، وجيش عبد ربه منصور هادي…
صحيح أنّ تورّط واشنطن في الملفّ اليمني ليس جديداً، إلا أنّ إدارة باراك أوباما كانت ـ بعد مجزرة تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، التي نفذها الطيران الحربي السعودي ضدّ مواكب تشييع، وأسفرت عن 150 ضحية ـ قد جمدت تزويد الرياض بالذخيرة التي تُستخدم في عمليات قصف هائلة التدمير مثل هذه. إلا أنّ إدارة ترامب، بناء على مذكرة شهيرة من وزير الدفاع جيمس ماتيس، جمدت التجميد وأحيت مبدأ الـ»بزنس كالمعتاد»؛ هذا قبل أن يسيل لعاب ترامب شخصياً، إزاء صفقات الـ110 مليار دولار، التي عقدها مع المملكة في أيار (مايو) الماضي.
والحال أنّ صفقات التسليح هذه تلحق الأذى المباشر، والهائل، بمحاولات التسوية السياسية للمأساة اليمنية، لأنها تصبّ الزيت، وأسلحة التدمير الشامل، على نيران الحرب الأهلية الدائرة هناك، من جهة أولى؛ كما أنها، من جهة ثانية، تحثّ إيران على مزيد من التورط في تسليح الحوثي، أو الذهاب أبعد ربما، نحو إرسال الميليشيات على غرار ما تفعل في سوريا والعراق. هذا إذا وضع المرء جانباً حقيقة تغذية الفكر الجهادي المتشدد داخل اليمن، ومدّ يد العون إلى «القاعدة» في تجنيد أنصار جدد أكثر تعطشاً للثأر والتوحش.
وكان السناتور الديمقراطي كريس مورفي قد أشار، خلال مناقشات مجلس الشيوخ حول صفقات التسليح مع السعودية، إلى أنّ «الولايات المتحدة لا مصلحة لها في مساندة حرب لم تخدم إلا في تقوية أعدائنا الإرهابيين، ومفاقمة أزمة إنسانية، وزرع الخوف والغضب في نفوس أبناء الشعب اليمني ضدّ الولايات المتحدة. هذه الحرب سوف ترتدّ إلينا وتخيّم علينا». لكنّ السناتور الطيب كان، غنيّ عن القول، يتلو مزاميره على زملاء سبق لحملات الكثيرين منهم أن تلقت تبرعات سخية من شركات السلاح ومجموعات الضغط العاملة لصالحها؛ فكان طبيعياً أن يصوّت المجلس لصالح الصفقات، فالأشغال هنا أهمّ بكثير من دماء الأطفال هناك!
كذلك كانت إدارة أوباما قد رفضت طلباً من تحالف «عاصفة الحزم»، يتضمن إرسال عدد من «خبراء» البنتاغون، للمشاركة المباشرة في عمليات اقتحام ميناء الحديدة وطرد الحوثيين منه. ليس واضحاً، حتى الساعة، ما إذا كان البيت الأبيض سيرفع هذا الحظر أيضاَ، فيرفض رفض أوباما لصالح تورّط أمريكي عسكري أوسع نطاقاً في حرب اليمن.
الثابت، مع ذلك، أنّ الرئيس الأمريكي يواصل الوفاء بوعده الانتخابي، فيجعل السعودية تردّ إلى واشنطن أثماناً مضاعفة لما أنفقت واشنطن في دروع الصحراء وعواصفها وملحقاتها. ولعاب ترامب، السائل أبداً، شاهد على هذا، ودليل!
صبحي حديدي
عيد سعيد.
إذا ما ضاع وطن وتمزقت أرضه وتقطع أهله وهان على الغريب واستباحه فإن ذلك كله يعود بالأساس إلى أن الخيانة مستشرية بين ساكنيه من أهله ومن غير أهله.
اليمن وحيث هناك اقتتال مرده إلى الطمع من خلال الإستقواء بالعابثين الذين يمثلون قوى شر لا يأتي منهم غير الخراب.
النصر حليف الشرفاء.
ان ازمة اليمن تطرح بشكل ماساوي قضية أخلاقية جد عويصة . هل ولا بد من هذا الثمن الباهض أخلاقيا الذي يو ديه المدنيون الابرياء من أجل تفادي سقوط اليمن في يد ايران ,عبر عملاءهم الحوثيين. الم يكن أجدر للسعودية أن تتبنى استراتيجية عسكرية أخرى عير التعويل على الطيران الذي يكبد خسائر فادحة في أرواح المدنيين, دون ضمان نصر محقق على العدو العسكري؟ لقد إبانت نتائج هذه الحرب عن قصور الخطة العسكرية السعودية بل على سفهها الأخلاقي. كان عليها الأخد بالحسبان ان الحرب لايمكن ان تحسم الا بتدخل بري, وهذا ما لم تريد أن تجازف به. أن هذا الخيار, رغم المخاطر التي يتضمنها, لا بد للسعودية أن تقدم عليه, أولا لمحو الآثار المدمرة التي خلفها استعمال الطيران بشكل مفرط, وثانيا لأنه الخيار الذي يوفر أكثر حظوظ النجاح في وقف هذه الحرب المدمرة والباهضة الآثار على كل شعوب المنطقة. ويبقى الخيار الأفضل طبعا هو جنوح الاطراف المعنية الي حل توافقي, وهو خيار, مع الأسف, مستبعد جدا نظرا لتصلب الأطراف المعنية, وخصوصا الفرقاء المعادين للشرعية لكونهم مرهونين لاجاندات ايران التي تعتمد علي استراتجية التازيم واللعب علي التناقضات في المنطقة العربية, متماهية في ذلك مع مخططات أطراف دولية واقليمية منشغلة الآن على تصفية حسابات تاريخية مع الأمة العربية والإسلامية.