عبّاس: نتمنى أن تتوحد أمتنا على قلب رجل واحد

الأناضول: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، “نتمنى أن تتوحد أمتنا على قلب رجل واحد لأجل فلسطين”، بعد أدائه، الأحد، صلاة عيد الفطر في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة (المقاطعة) في رام الله، بالضفة الغربية.

وحضر صلاة العيد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة “فتح”، وأمناء الفصائل ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وعدد من كبار المسؤولين.

ووضع الرئيس الفلسطيني أكليلًا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر الرئاسة.

وقال عباس، في كلمة مقتضبة له عقب تلاوة سورة الفاتحة على ضريح “عرفات” “نهنئ الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر”.

وتابع “نرجو الله أن يعيده على الأمة وشعبنا بالخير واليمن والبركة، وأن يكون العيد بتحرير القدس″.

وخاطب عباس العالم الإسلامي والعربي قائلا “نقول للأمة نحن جزء منكم ومعكم ونتمنى دائما أن نتوحد على قلب رجل واحد من اجل فلسطين وخير شعوبنا”.

وأضاف “نحن متفائلون وفي أمتنا الأمل والخير، صحيح قد نمر بوعكات هنا وهناك ولكن سنبقى معا رغما كل ذلك”.

وأدى الفلسطينيون صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، وزاروا أضرحة الموتى والشهداء.