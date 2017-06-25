123 قتيلا في احتراق صهريج نفط في باكستان

اسلام اباد- (أ ف ب): أدى اشتعال النيران في شاحنة صهريج تنقل نفطا في وسط باكستان الأحد إلى سقوط 123 قتيلا وجرح أكثر من مئة شخص، حسبما اعلن مسؤول محلي.

وقال المسؤول في السلطات المحلية رانا محمد سليم افضل للتلفزيون الحكومي إن “123 شخصا على الاقل قتلوا وجرح اكثر من مئة آخرين في حريق اندلع عندما انقلبت شاحنة صهريج وهرع الضحايا لجمع النفط” من الطريق.

ووقع الحادث في وقت مبكر الأحد قرب مدينة احمد بور الشرقية التي تبعد 670 كلم جنوب العاصمة اسلام اباد.

واعلن الجيش الباكستاني انه ارسل مروحيات لنقل المصابين، ووضعت المستشفيات المجاورة في حالة استنفار.

وتواجه باكستان حالة مزرية على صعيد سلامة الطرق، بسبب سوء الطرق ونقص صيانة الآليات وتهور السائقين.

وفي 2015، لقي 62 شخصا على الاقل مصرعهم بينهم عدد من الاطفال في جنوب باكستان، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج، فاندلع حريق كبير.