أردوغان: نؤيد قطر والدعوة لإغلاق القاعدة التركية “عدم احترام”

(رويترز): قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إنه يؤيد رد قطر على قائمة مطالب طرحتها الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها للدوحة وأضاف أن دعوات لإغلاق قاعدة عسكرية تركية هناك تمثل عدم احترام لتركيا.

وأضاف أردوغان أن تركيا عرضت أيضا إقامة قاعدة عسكرية في السعودية ولكن الرياض لم ترد.

وقال “حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعد بشأن ذلك فإنهم طلبهم أن تسحب تركيا قواتها (من قطر) عدم احترام لتركيا”.