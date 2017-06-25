أردوغان: نؤيد قطر والدعوة لإغلاق القاعدة التركية “عدم احترام”
Jun 25, 2017
(رويترز): قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إنه يؤيد رد قطر على قائمة مطالب طرحتها الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها للدوحة وأضاف أن دعوات لإغلاق قاعدة عسكرية تركية هناك تمثل عدم احترام لتركيا.
وأضاف أردوغان أن تركيا عرضت أيضا إقامة قاعدة عسكرية في السعودية ولكن الرياض لم ترد.
وقال “حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعد بشأن ذلك فإنهم طلبهم أن تسحب تركيا قواتها (من قطر) عدم احترام لتركيا”.
مبروك العيد لدولة قطر وتركيا والشعوب الإسلامية والخزي لبعض الحكومات الشمولية التي مازالت تبدر أموال الأمة في الإنقلابات ومعصية الخالق فلو كانت تصرف هذه الأموال في التنمية والتعليم والصحة والنهوض بالشباب وإعطاء المواطن العربي حقه في العمل والعيش الكريم والدفاع عن الإسلام والله لن يظهر الإرهاب ولن يظهر داعش وماعش وكل عام وأنتم بخير