خطيب العيد في قطر: بلادنا تعيش في أمن عتيد وحكم رشيد وعيش رغيد

الأناضول: أكد الشيخ ثقيل الشمري، القاضي بمحكمة التمييز القطرية وعضو المجلس الأعلى للقضاء، أهمية الحرص على أمن الوطن واستقراره والدفاع عنه، مؤكدا أن بلاده تعيش “في أمن عتيد وحكم رشيد وعيش رغيد”.

جاء ذلك خلال خطبة عيد الفطر، التي ألقاها في مصلى الوجبة بالعاصمة الدوحة، وحضرها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الشمري في خطبة العيد إن “من صور التعاون على البر والتقوى الولاء لولي الأمر والحرص على أمن الوطن واستقراره والدفاع عنه”، مبينا أن بلاده “تعيش في أمن عتيد وحكم رشيد وعيش رغيد”.

واختتم خطبته بالدعاء لله بالحفاظ على تلك المكتسبات، وأن يقي البلد من كيد الكائدين ومكر الماكرين.

وقال في هذا الصدد: “اللهم أعز الاسلام والمسلمين (…) اللهم أصلح لنا احوالنا، اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين”.

وأردف: “اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعمل المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وأدت جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد ومصليات العيد في كافة أنحاء قطر.

ويحلّ هذا العيد على دول الخليج في ظل أزمة غير مسبوقة، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الجارة قطر، قبل 3 أسابيع.

ودعت الدول الثلاث مواطنيها إلى مغادرة الدوحة خلال 14 يوما، وأمهلت القطريين نفس المدة، التي انقضت فعليا، ولم يعد بإمكان آلاف الأسر المشتركة تبادل الزيارات في العيد.

وشملت قرارات الدول الثلاث، التي انحازت لها أطراف حليفة، من المنطقتين العربية والإفريقية، فرض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، بذريعة “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.