عباس متفائل بتوحد الأمة العربية لدعم الفلسطينيين
(د ب أ): أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، تفاؤله بتوحد الأمة العربية رغم ما تشهده من خلافات وآخرها الأزمة الخليجية من أجل دعم الفلسطينيين.
وقال عباس ، للصحافيين عقب وضعه إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد في مدينة رام الله، “نقول لأمتنا العربية نحن جزء منكم ونحن معكم ونتمنى دائماً وأبداً أن تتوحد أمتنا خلف قلب رجل واحد، خاصة من أجل دعم الشعب الفلسطيني”.
وأضاف عباس “نحن متفائلون بأمتنا العربية ولدينا كل الأمل بأن هذه الأمة فيها كل الخير ويمكن أن تمر بوعكة هنا أو هناك، ولكن دائماً ستبقى أمة الخير وأمة واحدة رغم كل الظروف مع بعضها البعض خلف هدف واحد”.
وفي قطاع غزة دعا عضو المكتب السياسي لحركة “حماس″ الإسلامية خليل الحية الدول العربية، إلى “نبذ الخلافات وعدم الخلط بين المقاومة والتطرف”. وقال الحية ، خلال خطبة العيد في ساحة السرايا العامة في غزة بحضور كبار قادة حماس وفصائل أخرى “نتمنى أن ينتهي كل خلاف بين الأشقاء العرب على قاعدة الأخوة بخلاف ما يتمناه العدو الصهيوني (إسرائيل)”.
وأضاف أن “الغلو والتطرف لا يستوي مع المقاومة وتحرير الأوطان، ونقول للأمة لا تخلطوا بين التطرف والمقاومة التي هي حق مشروع وليست إرهاباً”.
ورفض قيادي حماس الاتهامات لحماس بأنها إرهابية، مؤكداً أن “حماس حركة مقاومة والمقاومة حق مشروع في مقاومة الاحتلال ومارسته كل الشعوب”.
SORRY WE DON’T NEED ANY MORE HUMILIATIONS … YES FOR RENEW OUR LEADERSHIP……YES FOR LIBERATION STATE NOT FOR HUMILIATION ONE…….
عيد الشرفاء افضل من عيد الإذلال ..هل تعلم ؟..
عيد التعاسة والحزن هو الذي يسود هذا الوطن الانساني والاسلامي والعربي …علي مر الزمن للاسف ..
ويعود ذلك الي جهلنا حيث وصلت بنا الحماقه ان تسفك دماءنا بأيدينا …والتسابق بشراء السلاح من اجل تدمير بعضنا البعض ..ومن اجل تنفيذ المخططات الاستعماريه الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي المجرمه بحقنا علي مر العصور ..
النشاشيبي
عيدنا يكون عند نشر المحبه بدلا الكراهيه بين ابناء وانظمه هذ الوطن ..عيدنا حينما نكون مستقلين فعليا وليس اسميا …في جميع مناحي الحياه ..عيدنا حينما يمون أبناءنا متعلمين وممتهنين مهنه تخدم المجتمع …عيدنا حينما نتعالج بايدي أبناءنا في هذا الوطن …
عيدنا حينما نتخلص من جميع القواعد الاستعماريه بكافه أشكالها …عيدنا حينما نرتقي علمياً في جميع علوم الحياه …
عيدنا حينما تتجه البندقيه فقط للاستعمار ..وعيدنا حينما يكون المشوره والحوار وحريه الراي هي دستورنا ..عيدنا حينما ننهي العهد الملكي ويكون المواطن هو العنصر الفعال في اختيار من يخدمه وايس من يحكمه …عيدنا يكون بالتخلص من الحدود الاستعماريه …عيدنا يكون باحترام كرامه الانسان هي مبداءنا ..مع احترام العقاءد جميعها ….عيدنا حينما نحاسب الانسان علي أفعاله ..وليس علي مظهره ..
عيدنا حينما نتخلص من الاستبداد والاضطهاد الاستعماري وخلصه الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي …وتحرر هذا الوطن وخاصه فلسطين ..التي ترزخ تحت وطاءه الظلم والتنكيل الاجرامي من الصهيونيه أم الارهاب العالمي …
النازح عيده بإنهاء الاستعمار من هذا الوطن بكافه أشكاله واللوانهم …فهل من مجيب ؟!؟
عيدنا بنصرنا ..ومذلتنا باستمرار الجهل والكراهيه والاستعمار ..
لا ولن يكون لنا عيد ما دام هنلك دماءنا ودماء أبناءنا تنزف وتسفك في جميع أنحاء هذا الوطن …
AL NASHASHIBI