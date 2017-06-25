مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون شمالي الضفة

الأناضول: اقتلع مستوطنون يهود، الأحد، العشرات من أشتال الزيتون من أراضي بلدتي بورين وحوارة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال غسان مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن “مجموعة من مستوطني مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي جنوبي نابلس اقتلعوا في ساعات الفجر الأولى العشرات من أشتال الزيتون”.

وأضاف أن “الأراضي تقع قرب المستوطنة، وعادة ما يعتدون على الأراضي والحقول الفلسطينية”.

ويسكن في محيط نابلس نحو 40 ألف مستوطن، في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية (غير شرعية) يشنون أعمال تخريب واعتداءات بحق المواطنين.