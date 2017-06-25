سيارة تدهس مسلمين في لندن

(د ب أ): أصيب ستة أشخاص بينهم طفلان اليوم الأحد إثر اصطدام سيارة بمشاة خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل البريطانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي ” أن الحادث وقع خارج مركز ويست غيت الرياضي، حيث كان مسلمون يحتفلون بعيد الفطر.

وأشارت بي بي سي إلى أن حالة أحد الطفلين / 8 أعوام/ خطيرة.

وقالت الشرطة إنه تجرى تحقيقات لمعرفة ما حدث بالضبط ، وأضافت أنها لا تعتقد أن الحادث له علاقة بالإرهاب.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على سيدة 42 عاما/ ويجرى استجوابها حاليا.