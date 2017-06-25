سيارة تدهس مسلمين في لندن
Jun 25, 2017
(د ب أ): أصيب ستة أشخاص بينهم طفلان اليوم الأحد إثر اصطدام سيارة بمشاة خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل البريطانية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي ” أن الحادث وقع خارج مركز ويست غيت الرياضي، حيث كان مسلمون يحتفلون بعيد الفطر.
وأشارت بي بي سي إلى أن حالة أحد الطفلين / 8 أعوام/ خطيرة.
وقالت الشرطة إنه تجرى تحقيقات لمعرفة ما حدث بالضبط ، وأضافت أنها لا تعتقد أن الحادث له علاقة بالإرهاب.
وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على سيدة 42 عاما/ ويجرى استجوابها حاليا.
HUMANITY MUST PUT END FOR THIS BARBARISM
الأخبار الأوليه تفيد بان السيده صاحبه السياره مسلمه وانها فقدت السيطره وسارعت إلى الترجل من السياره ومحاوله مساعده المصابين وخاصه الأطفال،،حتى لا نتسرع إلى استنتاج أنه عمل ارهابي موجه ضد المسلمين،،والسيده الآن موقوفه لدى الشرطه بانتظار نتيجه التحقيق الأوليه على الأقل،،،الجو مشحون بالخوف وكما هناك مشاعر متضامنه مع المسلمين هناك حاله عداء عند بعض اليمينيين وبعد المتطرفين،،الله المستعان