أمريكا: بعض المطالب المقدمة لقطر يصعب تنفيذها
Jun 25, 2017
(رويترز): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الأحد إن قطر وأربع دول عربية فرضت عقوبات عليها ينبغي أن يجلسوا معا من أجل التوصل لحل لخلافهم.
وقال تيلرسون في بيان “ستكون الخطوة المقبلة بناءة إذا جلست كل الدول معا وواصلت الحوار…نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد نتفق عليه جميعا وهو وقف الإرهاب والتصدي للتطرف”.
وأرسلت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قائمة مطالب مؤلفة من 13 نقطة تهدف فيما يبدو لتفكيك سياسة قطر الخارجية المستمرة منذ عقدين وتقوم على التدخل وهو ما أثار غضبهم. وتساعد الكويت في الوساطة. وقال تيلرسون “من الصعب ان تستجيب قطر لبعض المطالب”.
وقال تيلرسون “تخفيف اللهجة سيساعد أيضا في تهدئة التوترات” مضيفا أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل وثيق مع كل الدول المعنية.
نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد نتفق عليه جميعا وهو وقف الإرهاب والتصدي للتطرف”
إذا كان هذا الخلاف شأن داخلي كما إدعى من قبل فمادخله الان . هناك مطلب رئيسي واحد امريكي صهيوني وهو اغلاق قاعدة تركيا اما المطالب الاخرى فهي للتضليل.
طبعا دا كداب و بضاعة الإرهاب هى فقط لاستنزاف ثروات العرب. لو سمعنا لخبراؤهم لعلمنا أنهم هم من صنعوا الإرهاب و لكن على حكام العرب أن يشتروا تلك البضاعة و الا فسوف يفقدوا عروشهم و هى عروش واهية لن تصمد . فهم ليسوا إلا دمى لساداتهم من الغرب . هم من قالوا لدمى المقاطعة قدموا قائمة ب طلباتكم و فى خلال ساعات هرول المقاطعون لتنفيذ الأمر فلما رفضت قطر يطلبون منهم التخفيف و هكذا س تدار اللعبة إلا أن تدفع قطر أكثر من ال 12 مليار . الأمير تميم لا تقدم لأمريكا شئ و لكن قدم تلك المليارات للشعوب العربية و والله لن تضيع أموالك و لا ملكك ابدا ان فعلت هذا . ال 12 مليار لو ذهبوا للشعب اليمنى و ليس للصوص اليمن ما تركوا عليها من دابة لا فى اليمن ولا السعودية . اعرف ان الطريق صعب و لكن البداية فقط و سوف يرى الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون