الرئيس روحاني يؤكد للشيخ تميم ان بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر

(أ ف ب) – “القدس العربي”: أكد الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد ان بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر رافضا “الحصار” الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك اثناء اتصال هاتفي مع امير قطر بحسب موقع الرئاسة الايرانية.

وقال روحاني في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر ان “سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة”.

أضاف الرئيس الايراني ان “طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر. ونرى ان (…) الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل” بين دول المنطقة.

كما اشار الى ان “دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصا في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين” لافتا الى ان “المجالات الجوية والبحرية والبرية الايرانية ستبقى على الدوام مفتوحة امام قطر، البلد الشقيق والجار”.

ونقلت وكالة “ارنا” الإيرانية عن مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية الايراني حميد ابوطالبي انه جرى خلال الإتصال الهاتفي بين امير دولة قطر والرئيس الإيراني، التاكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وخاصة بين اصحاب القطاعات الخاصة، والاستمرار في التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. ورفض الضغوط والتهديدات والحصار في المنطقة.

وقطعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وكذلك مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو واتهمتها بدعم “منظمات ارهابية”، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.

ولاحقا أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة وامهلت الدوحة عشرة ايام لتنفيذها من أجل رفع الاجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام وسيط كويتي بتسليم قطر تلك المطالب، التي اعتبرتها الدوحة غير واقعية نافية الاتهامات كافة.

وأعلنت ايران ارسال شحنات يومية مقدارها 1100 طن من الخضر والفاكهة الى قطر منذ فرض الحصار عليها.