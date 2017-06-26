إسرائيل تهاجم لليوم الثاني مواقع سورية ردا على قذائف

(رويترز): قالت إسرائيل إنها هاجمت أهدافا عسكرية سورية اليوم الأحد بعد سقوط قذائف طائشة من الاشتباكات الدائرة في سوريا داخل هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأصابت القذائف السورية أرضا فضاء بشمال هضبة الجولان ولم تسفر عن وقوع إصابات. وردا على ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه “استهدف موقعين للمدفعية وشاحنة ذخيرة تخص النظام السوري”.

وفيما بعد قال الجيش السوري في بيان “جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءه على أحد مواقعنا العسكرية في محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة”.

وهذا ثاني يوم على التوالي تتسبب فيه قذائف طائشة من سوريا في رد فعل إسرائيلي.

وظلت إسرائيل إلى حد كبير بمنأى عن الحرب السورية واكتفت بالمراقبة من مرتفعات الجولان ونفذت ضربات جوية من حين لآخر أو ردت بإطلاق النار في مواجهة تهديدات محددة. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 1967.

وشهدت محافظة القنيطرة السورية المجاورة لهضبة الجولان معارك عنيفة إذ شن مقاتلو المعارضة هجوما هناك أمس السبت.