اطلاق الفنانة أصالة نصري بضمان مكان إقامتها بعد ضبط 5 غرامات من الكوكايين بحوزتها في مطار بيروت

(وكالات): أكدت وسائل إعلام لبنانية أن القاضي كلود كرم، قرر إطلاق سراح الفنانة السورية أصالة نصري، بعد أن ألقي القبض عليها بتهمة حيازة مادة الكوكايين، في مطار بيروت الدولي.

وجاء قرار إطلاق سراح أصالة بموجب إقامتها في بيروت، على أن تخضع مرة أخرى لتحليل دمها.

وكانت شرطة مطار بيروت الدولي، أعلنت الأحد، اعتقال الفنانة السورية ، أثناء توجهها إلى القاهرة برفقة زوجها المخرج المصري طارق العريان وأولادها.

وقال مصدر أمني داخل المطار، إنه “تم توقيف أصالة، بعد أن تم العثور على 5 غرامات من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها، وتم نقلها إلى مكتب مكافحة المخدرات في بيروت”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المُدعي العام اتهم أصالة، بحيازة المخدرات وأحالها إلى مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق معها وإخضاعها لفحوص.

وذكرت “الديار” اللبنانية على موقعها الالكتروني أن نتائج فحص المخدرات الذي خضعت له، اظهرت وجود مادة المخدرات في دمها. وذكرت الصحيفة أن الفنانة أصالة، أنكرت علمها بوجود الكوكايين في حقيبتها . ونقلت عن أحد المتابعين للتحقيقات قوله إن أصالة نصرى قالت أن أحد الأشخاص وضع لها الكوكايين بهدف الإيقاع بها .

وكان اسم أصالة ارتبط في محطات عدّة بالجدل، لا سيما بسبب مواقفها السياسية من الحرب الدائرة في بلادها، وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام الحاكم في سورية .

يذكر أنّ حضور أصالة إلى لبنان هو تلبية لدعوة شركة “إيجل فيلمز″ لصاحبها جمال سنان، لحضور إفطارها السنوي الذي أقامته الجمعة في أحد الفنادق البيروتية.