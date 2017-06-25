اطلاق الفنانة أصالة نصري بضمان مكان إقامتها بعد ضبط 5 غرامات من الكوكايين بحوزتها في مطار بيروت
(وكالات): أكدت وسائل إعلام لبنانية أن القاضي كلود كرم، قرر إطلاق سراح الفنانة السورية أصالة نصري، بعد أن ألقي القبض عليها بتهمة حيازة مادة الكوكايين، في مطار بيروت الدولي.
وجاء قرار إطلاق سراح أصالة بموجب إقامتها في بيروت، على أن تخضع مرة أخرى لتحليل دمها.
وكانت شرطة مطار بيروت الدولي، أعلنت الأحد، اعتقال الفنانة السورية ، أثناء توجهها إلى القاهرة برفقة زوجها المخرج المصري طارق العريان وأولادها.
وقال مصدر أمني داخل المطار، إنه “تم توقيف أصالة، بعد أن تم العثور على 5 غرامات من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها، وتم نقلها إلى مكتب مكافحة المخدرات في بيروت”.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المُدعي العام اتهم أصالة، بحيازة المخدرات وأحالها إلى مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق معها وإخضاعها لفحوص.
وذكرت “الديار” اللبنانية على موقعها الالكتروني أن نتائج فحص المخدرات الذي خضعت له، اظهرت وجود مادة المخدرات في دمها. وذكرت الصحيفة أن الفنانة أصالة، أنكرت علمها بوجود الكوكايين في حقيبتها . ونقلت عن أحد المتابعين للتحقيقات قوله إن أصالة نصرى قالت أن أحد الأشخاص وضع لها الكوكايين بهدف الإيقاع بها .
وكان اسم أصالة ارتبط في محطات عدّة بالجدل، لا سيما بسبب مواقفها السياسية من الحرب الدائرة في بلادها، وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام الحاكم في سورية .
يذكر أنّ حضور أصالة إلى لبنان هو تلبية لدعوة شركة “إيجل فيلمز″ لصاحبها جمال سنان، لحضور إفطارها السنوي الذي أقامته الجمعة في أحد الفنادق البيروتية.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
صدق الله العظيم.
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (28)
صدق الله العظيم.
هذا مكيدة وتهمة مثيرة للسخرية لآن كلاب النظام السوري واعوانه من حزب ال ؟ في بيروت ارادوا الايقاع بالفنانة اصالة لمواقفها المعارضة للنظام المجرم السوري وهذا لايحتاج لاي تشكيك
السلام عليكم تلبس و أفراح غريب حقا
((بسبب موقفها السياسي المعارض للنظام السوري وحزب الله .وضعوا الكوكايين.في علبة مكياجها.الخاص ))..يعني نحن أمام افلام جيمس بوند جديدة . لكن في الدم وجدوا أيضا هذه المادة المخدرة .أخبرينا.يا ست أصالة .عن الحلقة الجديدة من رواية آرسين لوبين
أنا لست من أهل الفن, لكن بما ان اصالة في صف المعارضة فانا اشك في هذا الخبر 100%! الاخرين, اعني جماعة الاجرام اعداء الشعوب والاسلام. لأن هؤلاء المجرمين لم يتركوا جريمة والا ارتكبوها فكيف بعد يستطيع انسان ان يصدقهم؟
الفنانة أصالة لها مواقف مشهودة ومعلنة من النظام السوري ومطار بيروت يدار من قبل عصابات حزب الله ، فالمسألة معروفة سلفا، أي دس هذه المادة في حقائبها بغية تسجيل موقف عليها ليس إلا من قبل هذه العصابات المرتبطة بالنظام السوري والتشهير بالفنانة.