وفاة ستة معتمرين وإصابة 38 آخرين اثر تدهور حافلة كانت تقلهم جنوب الأردن

(أ ف ب): لقي ستة معتمرين حتفهم فيما أصيب 38 آخرون بجروح إثر تدهور حافلة كانت تنقلهم جنوب الاردن بعد عودتهم من السعودية، وفقا لبيان أصدره الدفاع المدني الاردني الاثنين.

وأشار حسب البيان، الذي تلقت فرانس برس نسخة عنه، إلى “حادث تدهور حافلة (…) تقل 50 معتمرا أثناء عودتهم من السعودية ما أدى وفاة 6 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح ورضوض مختلفة”.

واضاف البيان ان الحادث وقع في “منطقة مثلث المعمورة طريق الطفيلة (جنوب المملكة) باتجاه غور الصافي (جنوب – غرب)”.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس ان “جميع ركاب الحافلة اردنيو الجنسية” مشيرا الى ان “حالة المصابين بين البالغة والمتوسطة”.

وكان أربعة أردنيين لقوا مصرعهم في 25 آذار/ مارس الماضي، واصيب 34 آخرون إثر تدهور حافلة كانت تقلهم اثناء عودتهم من تأدية مناسك العمرة قبل منطقة تبوك في السعودية.

وقد لقي 16 فلسطينيا حتفهم واصيب 34 آخرون بجروح في الأردن في 17 آذار/ مارس 2016 اثر انقلاب حافلة كانت تقلهم الى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويؤدي ملايين المسلمين من انحاء العالم الحج والعمرة في السعودية كل عام.