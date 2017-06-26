سهير رمزي ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حجابها
Jun 26, 2017
القاهرة ـ ردت الفنانة المصرية سهير رمزي، على الانتقادات التي توجه لها دائمًا بسبب حجابها، وأنها ستتخلى عنه بسبب خصلات شعرها التي تظهر منه.
سهير رمزي، قالت أثناء استضافتها في برنامج “العاشرة مساء”،مع الإعلامي وائل الابراشي: “إن مسألة خروج جزء من شعرها بالرغم من حجابها أمر يخصها وحدها، وأنها لا تهتم بالانتقادات الخاصة بشكل حجابها”.
وأضافت: “أن التدين ليس له علاقة بالمظهر ولكنه أفعال،و أنه في بداية حجابها كانت ترفض أن يظهر جزءا من شعرها أما الآن فقد تغير الوضع″.
يذكر أن الفنانة سهير رمزي تواجه العديد من الانتقادات بسبب ظهور جزء كبير من شعرها من الحجاب، وهو الأمر الذي اعتبره جمهورها بداية لتنازله عنه.
أما أن تلبسي حجاب بمواصفات اسلاميه صحيحه أو بلاش منه،،أما أن تلبسي على كيفك فهذا لا يجوز،،،ما فائده أبراز أو ظهور جزء من الشعر ؟
للعلم فقط،،٩٠% من الفتيات الذين يغطون شعورهن هذه الآيام وترك مفاتن الجسد مع بنطلونات ضيقه ويقولون أنهن محجبات عدمه أفضل من لبسه ،،منظر غريب لا يمت للحجاب بصله،،الله المستعان
حسين / لندن
تحياتي .. كما تفضلت :
ما نراه في اسواقنا وشوارعنا لا علاقة له بالحجاب
غطاء للشعر مع الجينز الضيق أو كما يصفه البعض
( من فوق عمرو خالد … ومن تحت عمرو دياب ).