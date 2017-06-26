سهير رمزي ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حجابها

القاهرة ـ ردت الفنانة المصرية سهير رمزي، على الانتقادات التي توجه لها دائمًا بسبب حجابها، وأنها ستتخلى عنه بسبب خصلات شعرها التي تظهر منه.

سهير رمزي، قالت أثناء استضافتها في برنامج “العاشرة مساء”،مع الإعلامي وائل الابراشي: “إن مسألة خروج جزء من شعرها بالرغم من حجابها أمر يخصها وحدها، وأنها لا تهتم بالانتقادات الخاصة بشكل حجابها”.

وأضافت: “أن التدين ليس له علاقة بالمظهر ولكنه أفعال،و أنه في بداية حجابها كانت ترفض أن يظهر جزءا من شعرها أما الآن فقد تغير الوضع″.

يذكر أن الفنانة سهير رمزي تواجه العديد من الانتقادات بسبب ظهور جزء كبير من شعرها من الحجاب، وهو الأمر الذي اعتبره جمهورها بداية لتنازله عنه.