نيللي كريم: حياتي الخاصة أكثر إثارة… وهذا رأيي في النقاب

القاهرة ـ قالت الفنانة المصرية نيللي كريم أنها لا تعتبر مسلسل “لأعلى سعر”، “نكد” كما وصفه البهض ولكنه مسلسل اجتماعي يناقش العديد من القضايا التي تحدث حول العالم.

نيللي كريم قالت إنها تحمست للفكرة بمجرد قراءتها، وخاصة أنها شكلت عودتها لفن الباليه بعدما تركته لفترة، وهذا يحدث في الدراما العربية لأول مرة.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها لم تقابل شخصية “ليلى” في حياتها الشخصية ولكنها موجودة، مشيرة إلى أن المسلسل لا علاقة له بحياتها الخاصة وأن حياتها أكثر إثارة مليون مرة من حياة جميلة.

نيللي كريم قالت إنها شعرت بالخضة بعدما قرأت تفاصيل ارتدائها النقاب في المسلسل، ولكنها بعدما جلست مع المؤلف تفهمت أن الأمر ليس له بعد ديني بل نفسي وأنها تجسد شخصية امرأة تعاني نفسيا.

نيللي ردت على حالة الغضب التي انتابت البعض بعدما خلعت النقاب وأكدت أنها تحترم الحجاب والنقاب ولها أصدقاء منتقبات ونفت أن يكون الأمر فيه اساءة للنقاب.

الفنانة المصرية أكدت على حبها للفنانة زينة وإيمانها بموهبتها، ونفت وجود أي خلاف معها على التتر، وأشارت إلى أن زينة قدمت دور ليلى ببراعة واعتبرته نيللي دور عمرها.

“لأعلى سعر” بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، مي كساب، ونبيل الحلفاوي.