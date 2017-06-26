افتتاح أول مدرسة للسحر في جنوب أفريقيا

لندن ـ افتتحت أمة قوس قزح المعروفه بمجتمع ما بعد التمييز العنصري، أخيرا، أول مدرسة للسحر في أفريقيا، وتتمثل مهمة هذه المؤسسة في تدريب أخصائيين ومطببين في مجال السحر ومنح شهادات في علوم السحر.

وتعمل المدرسة الجديدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية أعلن وزير جنوب أفريقيا للتربية والتعليم العالي، بليد انزيماندى، أن هذه المدرسة المتخصصة في السحر قد فتحت أبوابها منذ الـ 20 من مارس، وسوف تبدأ في استقبال أول طلابها هذا العام.

ولتبرير إنشاء هذه المدرسة غير العادية، قال الوزير إن الدولة تعبت من الناس الذين يمارسون السحر دون ترخيص، فتماما مثل المهندسين والأطباء والقساوسة الذين يحضرون إلى الجامعات لمعرفة المزيد عن مهنتهم، فإن المطببين والمطببات الذين يعالجون بالسحر يجب أن يتابعوا التكوين والتدريب من أجل استخدام أفضل لمواهبهم. وقريبا ستكون استمارات التسجيل متاحة على موقع المدرسة.