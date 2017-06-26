اغتصاب جماعي لفتاة كانت في طريقها لأداء صلاة التراويح في المغرب
Jun 26, 2017
الرباط ـ اعتقلت الشرطة المغربيّة في مدينة بني ملال، شابين، وتعرفت على هوية ثلاثة آخرين، كانوا قد اختطفوا فتاة، الأسبوع الماضي، أثناء توجهها لأداء صلاة التراويح، وتناوبوا على اغتصابها.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كانت في طريقها إلى المسجد بمنطقة حي عياط بالمدينة، لأداء صلاة التراويح، قبل أن تفاجأ بأحد الشبان يهددها بالسلاح الأبيض، ويطلب منها الانصياع له دون مقاومة، وذلك تحت مراقبة باقي شركائه.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الضحية تم اقتيادها إلى منطقة خلاء، والتناوب على اغتصابها، لتعمل عائلتها على التبليغ بالأمر، خصوصا وأن الضحية تعرفت على بعض المغتصبين، قبل أن يتم القبض على اثنين منهم، في حين لازال ثلاثة آخرون فراين من وجه العدالة.
لا حول ولا قوه إلا بالله،،،للوهله الأولى ظننت أن الخبر من ألهند !
ولكن أن يحدث ذلك في المغرب العربي !!! وفي رمضان!! وذاهبه لأداء صلاة القيام والترآوييح!!!الله أكبر،،،
لهذا صلاة المرأة في بيتها أفضل كما أوصى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام،،
عموما،،يجب أن تكون العقوبه جدا رادعه وعلنيه حتى يرتدع أصحاب النفوس المريضه ،،أقيموا الحدود يرحمكم الله،،تحصلوا على مجتمع خالي من مثل هذه الأفعال،،الله المستعان
للأسف المخدرات منتشرة و متاحة في كل مكان في المغرب و لا توجد رقابة حقيقية من السلطات و هذه هي النتيجة.
الإعدام الإعدام الإعدام ليكونوا عبرة والكلاب ما اختاروا إلا فتاة قادمة من المسجد مش من الكبارية لعنهم الله
*اعانها الله.
المسكينة وقعت ضحية شلة
فاسدة من الفحول العربية.
*يجب تغليظ العقوبة لردع
هؤلاء الفاسدين الساقطين.
سلام
كل عام وانتم بخير وعيد مبارك على
سامح وحسين والكروي وباقي الأعزاء
عقاب هؤلاء الوحوش الرادع يجب ان يكون
(الخازوق) كما يقول دائما اخونا الكروي داود .