اغتصاب جماعي لفتاة كانت في طريقها لأداء صلاة التراويح في المغرب

الرباط ـ اعتقلت الشرطة المغربيّة في مدينة بني ملال، شابين، وتعرفت على هوية ثلاثة آخرين، كانوا قد اختطفوا فتاة، الأسبوع الماضي، أثناء توجهها لأداء صلاة التراويح، وتناوبوا على اغتصابها.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كانت في طريقها إلى المسجد بمنطقة حي عياط بالمدينة، لأداء صلاة التراويح، قبل أن تفاجأ بأحد الشبان يهددها بالسلاح الأبيض، ويطلب منها الانصياع له دون مقاومة، وذلك تحت مراقبة باقي شركائه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الضحية تم اقتيادها إلى منطقة خلاء، والتناوب على اغتصابها، لتعمل عائلتها على التبليغ بالأمر، خصوصا وأن الضحية تعرفت على بعض المغتصبين، قبل أن يتم القبض على اثنين منهم، في حين لازال ثلاثة آخرون فراين من وجه العدالة.