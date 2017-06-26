تحذير امريكي من زيت جوز الهند

لندن ـ أصدرت جمعية القلب الأمريكية تقريراً حديثاً ينصح بعدم استخدام زيت جوز الهند، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح الباحثون أن زيت جوز الهند يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة بما يقرب من ست مرات أعلى من زيت الزيتون، وتعتبر الدهون المشبعة غير صحية لأنها يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول السيئ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً للتقرير الذي نشر هذا الشهر، يحتوي زيت جوز الهند على 82% من الدهون المشبعة، في حين أن لحوم البقر تحتوي على نسبة 50% من الدهون والزبدة 63%.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتجنب الدهون المشبعة التي توجد في الزبدة وأنواع من الجبن واللحوم الحمراء لآثارها السيئة على صحة الإنسان.