البحرين تتهم قطر بـ”التصعيد العسكري” في الأزمة الخليجية
الرياض – رويترز : اتهم وزير خارجية البحرين قطر اليوم الاثنين بالتصعيد العسكري في نزاع مع قوى إقليمية، في إشارة فيما يبدو إلى قرار الدوحة السماح لمزيد من القوات التركية بدخول أراضيها.
وكانت البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر قبل ثلاثة أسابيع، واتهمتها بمساندة متشددين إسلاميين ثم أعلنت قائمة مطالب تشمل إغلاق قطر قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، في وقت عززت فيه تركيا، القوة الإقليمية الأكبر التي تقف في صف قطر، أعداد قواتها في القاعدة منذ اندلاع الأزمة.
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”: “أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط، إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر”.
وفي تغريدات سابقة أمس الأحد قال الوزير إن التدخل الخارجي لن يحل المشكلة.
وبدا أن قائمة المطالب التي وضعتها القوى العربية الأربع والتي تشمل كذلك إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية، وتقييد العلاقات مع إيران تستهدف تفكيك السياسة الخارجية لقطر .
وترفض قطر اتهامات بتأجيج الاضطرابات في المنطقة قائلة إنها تتعرض للعقاب لابتعادها عن دعم جيرانها لحكام مستبدين وعسكريين.
ووصلت فرقتان من القوات التركية مع أرتال من المركبات المدرعة إلى الدوحة منذ اندلاع الأزمة إلى جانب مئة طائرة شحن محملة بالإمدادات، كما رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الأحد التدخل غير القانوني في شؤون قطر.
هذا التصريح الصادر عن وزير خارجية مشيخة البحرين يعبر عن قمة الهراء والمهزلة التي اندفع اليها الحلف الرباعي الذي يتبين يوميا انهم يبيتون أمرا ما في غاية الخطورة ( حماك الله يادولة قطر وشعبها الطيب، حما الله اميرها المتواضع والحكيم ) ذلك أن أي تصريح لم يصدر، عن دولة قطر أو حليفها التركي، يفهم منه أن طليعة القوات التركية ” الرمزية التي وصلت حتى الان” سوى الحفاظ على أمن الخليج وتدريب القوات القطرية لرفع كفاءتها ، فلماذا هذا الصخب الغير مبرر من قبل هذا الرباعي الذي يبدو أن الأمر بدأ يرتد على مواقفه سلبا وهذا لم يتوقعه.
حما الله دولة قطر وشعبها الطيب. حما الله أميرها الحكيم.
عندما اتفقت مملكة البحرين مع فرنسا علي انشاء قاعده فرنسيه في المنامة . هل استأذنت من قطر ، وهل لقطر الحق في الطلب من البحرين بغلق هذه القاعدة . أكيد هذا قرار سيادي للبحرين مهما كان حجمها ، فان وجود قاعده تركيه مسلمه في. دولة قطر امر سيادي قطري ، وهل لقطر الحق في طلب دول المقاطعة بغلق القواعد الأجنبية المنتشرة علي أراضيها . ثانيا لمصلحة من تصنيف حماس المقاومه التي تدافع عن ارضها منظمة ارهابية . أكيد لمصلحة العدو الذي يحتل ارضها ويحاصرها . فهل هناك التقاء مصالح بين السعوديه والإمارات والبحرين مع العدو الصهيوني . ثالثا . يطالبون من قطر بتخفيض التمثيل الدوبلماسي مع طهران وكلنا نعرف الحجم التجاري بين دول المقاطعة وطهران ، ولن أخوض في باقي المطالب لانها مضحكة فعلا .
وماذا عن القواعد الأمريكية والبريطانية في البحرين
وماذا عن الظلم والفساد في كل مكان ؟!!!!!!.
قطر لهاسياده ومن لا يعجبه الأمر ليشرب من الخليج أو يضرب رأسه بالحائط.
قطر وشعبها واميرها خط أحمر.
عاشت الشعوب الحره في كل مكان. .
شكرا
يا ريت تفتح قواعد لروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران والجزائر والمغرب لكي تنغص عليهم حياتهم أكثر فأكثر
قال المثل: ضربني وبكى سبقني واشتكى. هاهااااي
الحل في واشنطون للأسف. هؤلاء مجرد أراجيز. صدق فيهم مثل سوداني يقول (الاختشوا ماتو) لقد نزعجوا ثوب الحياء!!! على قطر أن تتفاوض مع ترمب مهما كانت صعوبة الحوار معه.