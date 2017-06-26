إيران: اتهام قطر بـ”الإرهاب” تهرب لدول الحصار من مطالب شعوبها
Jun 26, 2017
برلين – رويترز: إعتبر وزير الخارجية الإير اني محمد جواد ظريف إن تحميل إيران، أو قطر المسؤولية عن “الإرهاب” هو محاولة من هذه الدول لتفادي تحمل مسؤولية عدم تلبية مطالب شعوبها.
وأضاف “في السابق كانت إيران، والآن أصبحت قطر. هذه محاولة للتهرب من المسؤولية وتفادي المحاسبة عن هذا الفشل… الكبير لنظم الدول في تلبية مطالب شعوبها والاستجابة لها”.
وقد دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من برلين، أوروبا اليوم الاثنين لاستغلال نفوذها في التشجيع على بدء حوار في منطقة الخليج بعد أن قطعت السعودية، والإمارات ومصر، والبحرين العلاقات مع قطر في وقت سابق هذا الشهر، مطالبا ” بآلية أمنية إقليمية جديدة لدول الخليج”.
وعبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تأييده لقطر في مواجهتها مع السعودية، وحلفائها الذين يتهمون قطر بدعم متشددين إسلاميين وهي مزاعم تنفيها الدوحة.
من المفروض أن تقوم كلا من الدول الاربة (تركيا الجزائر إران و المغرب وعمان ) بمؤتمر في تركيا و الوقف جَهْرًا مع الدولة الشقيقة قطر حبا من حباوكرها من كرها وهنا الانطلاق في إنشاء جامعة جديدة والوقوف معا في الصراء والضراء
والخروج والابتعاد من جامعة العربية جامعة العار والنفاق
ونعم القول…عشرة على عشرة
الرجاء من حكومات الدول الآتية (تركيا إران. الجزائر. قطر. الاْردن. المغرب. تونس الصومال فلسطين والسودان. ) أن تقوم بإنشاء جامعة جديدة والانسحاب من جامعة العربية جامعة النفاق والعار وترك الدجاج في شهرهم العسل مع الديك والرومي الامريكي
وعدم إندماجم معكم لأنهم سيفشلو أي قرار تتخذونه أو يقومون بالتجسس عليكم لصالح الغرب
حان الاوان للأنسحاب كليا من جامعة العار وترك الدجاج
كما دلو وتآمرو وخانو الأمة العربية الآن جاء دورهم ليدقون من نفس الكأس