إيران: اتهام قطر بـ”الإرهاب” تهرب لدول الحصار من مطالب شعوبها

برلين – رويترز: إعتبر وزير الخارجية الإير اني محمد جواد ظريف إن تحميل إيران، أو قطر المسؤولية عن “الإرهاب” هو محاولة من هذه الدول لتفادي تحمل مسؤولية عدم تلبية مطالب شعوبها.

وأضاف “في السابق كانت إيران، والآن أصبحت قطر. هذه محاولة للتهرب من المسؤولية وتفادي المحاسبة عن هذا الفشل… الكبير لنظم الدول في تلبية مطالب شعوبها والاستجابة لها”.

وقد دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من برلين، أوروبا اليوم الاثنين لاستغلال نفوذها في التشجيع على بدء حوار في منطقة الخليج بعد أن قطعت السعودية، والإمارات ومصر، والبحرين العلاقات مع قطر في وقت سابق هذا الشهر، مطالبا ” بآلية أمنية إقليمية جديدة لدول الخليج”.

وعبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تأييده لقطر في مواجهتها مع السعودية، وحلفائها الذين يتهمون قطر بدعم متشددين إسلاميين وهي مزاعم تنفيها الدوحة.