وزير الخارجية الألماني: قائمة المطالب المقدمة لقطر استفزازية جدا

برلين ـ وكالات: قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل اليوم الاثنين إن قائمة المطالب المقدمة من أربع دول عربية لقطر كشرط لإنهاء مقاطعة تفرضها على الدوحة “استفزازية جدا” وسيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.

وكان وزير الخارجية الألماني يتحدث في حفل استضافه المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في برلين.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على قطر قبل نحو ثلاثة أسابيع ثم أعطت لها، عبر الكويت، مهلة لتنفيذ قائمة تضم 13 مطلبًا، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة” والقاعدة العسكرية التركية على أراضيها. وقد وصفت الدوحة المطالب بأنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات، و شدّدت على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.