والد حلا الترك يتبرّأ منها ويتوعد”ام بي سي”بحساب عسير

المنامة ـ توعّد محمد الترك، والد الفنانة البحرينية حلا الترك برفع قضايا في محاكم الإمارات، على برنامج “مجموعة إنسان” على شاشة قناة”ام بي سي”، قائلاً إنّ “الحساب سيكونُ عسيرًا”، ومتبرّئًا في الوقت ذاته من ابنته التي انتقدها بشدة.

ووجه والد حلا الترك عتاباً قاسياً لابنته قائلًا “انا استغرب من ابنتي”، وأضاف “يا عيب ويا حيف يا بنتي حلا على الترباية إلّي أنا ربيتك إياها شو طلعتيني إنه أنا كذاب، وأهم شيء تكوني أنت مستأنسة ومقتنعة بالكلام إلّي قلتيه”

وختم قائلاً “ما عندي شيء أقوله لأن عندي حرقة قلب، وحسبي الله ونعم الوكيل على من وصَّلني إلى هذه المرحلة”.

وكانت حلا الترك قد قالت إن والدها سجل لها فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها عاتبته بسبب ذلك.

وخلال الحلقة عرض الإعلامي علي العلياني في حلقة العيد على حلا الترك مجموعة من الفيديوهات كان من بينها فيديو سجله لها والدها محمد الترك اتهمت فيه والدتها وجدتها بالكذب، حيث كشفت أنه تم تسجيله من دون علمها وأنها عاتبت والدها عندما علمت بذلك، وقالت له “الناس حتفكر عني شيء غلط إني أنا أتكلم عن جدتي التي هي أمك والناس ستفكر عني أني مش متربية”.

وعن فيديو آخر ظهرت فيه مع دنيا بطمة بينما كانت تتحدث عن والدتها، قالت إنها حينها كانت متضايقة من والدتها “منى السابر” ومع الأيام تصالحتا وتفاهمتا واعتذرت منها عن هذا الفيديو.

وتطرّقت الترك إلى الانتقادات التي تعرّضت لها بسبب الماكياج “القوي والجريء” في طفولتها، وقالت “لست أنا التي وضعت الماكياج، الفنانة دنيا بطمة هي التي مكيجتني، وأنا لم أكن أعرف الماكياج، ولم أدرِ ماذا وضعت عليَّ، وهذا الشيء لم يخطر على بالي، كنت صغيرة ولم أعرف شيئاً”.