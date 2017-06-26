روسي تبنّى 5 فتيات من دار أيتام واغتصبهنّ 729 مرّة

موسكو ـ تحقّق الشرطة الروسية في “جرائم جنسية عنيفة”، نفّذها متهم بحقّ 5 فتيات تبناهن بعد وفاة زوجته من دار أيتام، أعمارهنّ أقلّ من (17 عاماً)، في منطقة “كومسومولسك ـ أون ـ أمور”.

ووجهت الشرطة للمتهم 729 تهمة اغتصاب، بينما لم لم يتضح بعد سن الفتيات عندما بدأت الاعتداءات عليهن.

وظهرت القضية المروعة، عندما أخبرت إحدى الضحايا المدرسين في مدرستها بأنها تعرضت للاغتصاب.

وقال ايغور كوميساروف، كبير مساعدي رئيس لجنة التحقيق الفدرالية الروسية “ثبت أن المتهم اغتصب الفتيات 729 مرة”.