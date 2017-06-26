روسي تبنّى 5 فتيات من دار أيتام واغتصبهنّ 729 مرّة
Jun 26, 2017
موسكو ـ تحقّق الشرطة الروسية في “جرائم جنسية عنيفة”، نفّذها متهم بحقّ 5 فتيات تبناهن بعد وفاة زوجته من دار أيتام، أعمارهنّ أقلّ من (17 عاماً)، في منطقة “كومسومولسك ـ أون ـ أمور”.
ووجهت الشرطة للمتهم 729 تهمة اغتصاب، بينما لم لم يتضح بعد سن الفتيات عندما بدأت الاعتداءات عليهن.
وظهرت القضية المروعة، عندما أخبرت إحدى الضحايا المدرسين في مدرستها بأنها تعرضت للاغتصاب.
وقال ايغور كوميساروف، كبير مساعدي رئيس لجنة التحقيق الفدرالية الروسية “ثبت أن المتهم اغتصب الفتيات 729 مرة”.
*بغض النظر عن الرقم قد يكون غير صحيح؟
عمل الروسي حسن ف البداية
وطين وزفت ف النهاية..
سلام
الحمد لله على أنه لا يطبق حكم الإعدام في روسيا لأنه هذا الحقير لو أعدم سيرتاح و لكنه سيسجن و في السجن عند معرفة جريمته الحقيرة سيتم اغتصابه يوميا عشرات المرات و سيتمنى الموت.