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مهندس أردني يقتل زوجته الجزائرية في غرفة نومه بمصر

Jun 26, 2017

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القاهرة ـ أقدمَ مهندس أردنيّ الجنسية، على قتل زوجته التي تحمل الجنسية الجزائرية، داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن هاجمها بـ”شاكوش” في غرفة النّوم، واعترف بدوافع جريمته.

وبيّنت التحريات، أن الزوج اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد أنه انفصل عن زوجته لشكه في سلوكها منذ عدة أشهر، وأنها حضرت إلى شقته لطلب مبلغ مالي، إلا أنه رفض الاستجابة لها، فحاولت الحصول على النقود بالقوة من غرفة النوم، مما دفعه للاعتداء عليها بشاكوش وقتلها.وجرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية.

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