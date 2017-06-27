﻿السلطات توقف موقعا بثّ شريط فيديو يسخر من كعك الجيش المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار نشر موقع «السين» الترفيهي المصري على شبكة الإنترنت، مقطعا مصورا يظهر عددا من الشبان وهم يسخرون من إنتاج الجيش المصري لكعك وبسكويت عيد الفطر، جدلا واسعا، ما اضطر الموقع إلى رفع الفيديو بعد أقل من 24 ساعة من نشره، بعد أن طالب عدد من مستخدمي «فيسبوك» بالقبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة «الاستهزاء والسخرية» من الجيش.

وظهر 5 شبان وفتاة، في المقطع المصور، وهم يتناولون كعكا من إنتاج محلات مشهورة للحلويات، ويقيمون المنتجات من خلال رفع أوراق مكتوب عليها الدرجة التي حصل عليها كل محل من 10.

ثم تناول الشبان منتجات الجيش المصري، وبدأوا يتحدثون عن جمالها، وقدرة الجيش على إنتاج كعك عالي الجودة. وبطريقة ساخرة رفعوا أوراقا كتبوا عليها أرقاما تتعدى الـ 10، معتبرين أن الجيش تفوق على كل محلات الحلويات وتمكن من المنافسة بقوة في موسم العيد. وفوجئ رواد مواقع الإنترنت بحجب موقع «السين» من مصر، مرجحين أن يكون الإجراء راجعا إلى نشر فيديو «كعك الجيش» الذي أثار جدلا واسعا.

من جانبه أكد مصدر في وزارة الداخلية أنه يجري حاليًّا تتبُّع مصدر الفيديو والقائمين على إنتاجه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.