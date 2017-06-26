الإعلام الأمريكي: إيران والسعودية تتجهان نحو صدام عسكري مباشر
ترامب لا يمانع وبوتين سيجدها فرصة لإنعاش الاقتصاد الروسي
لندن ـ «القدس العربي» من محمد المذحجي: كتبت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تتجهان نحو حرب مباشرة، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يحاول منع ذلك، وأن روسيا موافقة على هذا السيناريو.
وكتبت مجلة «فوربس» الأمريكية أن طهران والرياض تقتربان بسرعة من حرب عسكرية مباشرة، ما سيؤدي إلى اختلال في تصدير النفط وعودة أسعاره إلى 100 دولار.
وأضافت أنه يمكن للولايات المتحدة أن تزيد من كمية إنتاج نفطها الصخري حتى تتمكن من أن تجبر النقص في كمية النفط المعروض للبيع، وأن ذلك سيكون لصالح الميزان التجاري الأمريكي وللاستقرار السياسي في الولايات المتحدة.
وأوضحت أن إيران والسعودية تخوضان حربا بالنيابة منذ سنوات عديدة لحل خلافاتهما السياسية، وأن تلك الحرب لم تؤثر على أسعار النفط كثيراً، لأن الرياض وطهران لا تريدان أن تؤثرا سلباً على أسواق النفط، وخاصة عرض نفط منطقة الخليج العربي، لكن مؤشرات خطيرة بدأت تظهر توضح أن البلدين يتجهان نحو صدام عسكري مباشر.
وقالت «فوربس» إن الشركات النفطية الكبرى في الولايات المتحدة ستكون أكبر رابح لسيناريو التصعيد بين طهران والرياض.
وأضافت أن أي تصعيد بين إيران والسعودية من هذا النوع يعزز مكانة أمريكا كمصدر مطمئن موثوق به في أسواق النفط العالمية أكثر من السابق، وأنه كلما ازداد التصعيد في الخليج العربي وطالت فترته، ستزداد حصة الشركات النفطية الأمريكية في الأسواق.
ولفتت المجلة الأمريكية النظر إلى أن هذا الموضوع يفسر عدم رغبة البيت الأبيض في منع حدوث صدام عسكري مباشر بين إيران والسعودية.
وشددت على أن روسيا أيضاً موافقة على مثل ذلك السيناريو، لأن ارتفاع أسعار النفط سينقذ الاقتصاد الروسي من أزمته الحالية.
وعلى الصعيد ذاته، طالبت وسائل إعلام أمريكية أخرى مثل «نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست» الرئيس الأمريكي بأن يحاول منع التصعيد الخطير بين الرياض وطهران.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية أعلنت الأسبوع الماضي تصديها لـ3 قوارب إيرانية حاولت تفجير إحدى المنصات النفطية في حقل «مرجان» النفطي في الخليج العربي قبل ما يقارب 10 أيام. (رأي القدس ص 23)
ترامب لا يمانع وبوتين سيجدها فرصة لإنعاش الاقتصاد الروسي
ما زالت العائلة السعودية المالكة تضع نفسها في زاوية الإناء باتخاذها لبعض القرارات غير المسؤولة وتزيد من إتساع النوافذ التي تلقي بالرياح عليها فبدأت بالعراق مرورا بسوريا واليمن علاوة على إيران وآخرا دولة قطر المجاورة حتى أصبح الكثير لا يفهم ما الذي يريده النظام السعودي من تلك التصرفات مع العلم أنه قام بمقاطعة قطر لتدخلها بالشؤون العربية وهو يقوم بما يعارض غيره به, فعلى الملك السعودي والنظام الملكي أن يتدارك أخطائه قبل أن يقع في مستنقع الصراع الذي يتسع تدريجيا مع دول الجوار وتركه العنان لابنه بالتصريح والتلميح تجاه الدول الأخرى دون وعي ومسؤولية بنتائج تلك التصريحات, أما النظام الإيراني فهو أيضا ينازع المملك السعودية على العراق والشام واليمن وأيضا قطر إضافة للبحرين وكأنه يرغب بابتلاع المنطقة لإقامة الخلافة الشيعية والقضائ على قوة السنة والسيطرة الإقتصادية والسياسية والجغرافية والإجتماعية على المنطقة بأكملها وتنحية النظام السعودي عن تقاسم الوجبة معه. وإذاما تدخلت الولايات المتحدة بخفض حدة التوتر بين الطرفين دون النظر للمصالح الأمريكية بعين الإعتبار فربما نجد انفراجة بالأزمة بين الإيرانيين والسعوديين خلال الفترة القريبة المقبلة.
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
ربما الهدف من هذا الخبر هو مزيد من صفقات الاسلحة نحو القبائل العربية في السعودية والامارات…. لقد قالها ترامب ذات مرة على تلك الدول عفوا القبائل ان تدفع لامريكا مقابل حمايتها
ولكن ان وقعت حربا بين ايران الشيعية وقبيلة السعودية السنية فاني لن اتدخل كمواطن عربي ومسلم سني لان الوقائع السابقة والحالية كلها تقول أن الصراع بين ايران وقبيلة السعودية هو صراع سياسي وليس مذهبي ولن أنخدع بفتاوي كبار العلماء الذين وقفوا مع بلدانهم في حصارهم لقطر السنية
يجب أن لاننسى ان دول الخليج وعلى رأسهم السعودية دمرت العراق السني في عهد صدام حسين وتأمروا على مرسي السني واحرقوا الاخوان المسلمين السنة بدعمهم للسيسي وحاصروا حركة حماس السنية التي تحارب العدو الصهيوني وحاصروا قطر السنية لانها وقفت مع المظلومين السنة والشواهد كثيرة. انا ضد التدخل الايراني في الشؤون العربية وعلى راسها سوريا ولبنان واليمن ولكن ضد تدمير ايران وهذا ماندعوه استراتيجية ورؤية مستقبلية بينما القبائل العربية التي تحكم الجزيرة العربية تفكر بمنطق القبيلة الانتقام وفقط وليس لهم بعد نظر ولم يعتبروا من تدمير العراق السني ثم تباكوا عليه وهم الان يعيدون الامر نفسه مع دول عربية واسلامية اخرى للأسف و
النفط مسألة جزئية في هذا السياق، من مصلحة الولايات المتحدة أن تندلع هذه الحرب المنتظرة بين إيران والمملكة العربية السعودية، أمريكا ستعمل كل ما بوسعها من أجل أن تندلع هذه الحرب، وعندما تندلع هذه الحرب- لا قدر الله – ستعمل الولايات المتحدة عل تسعير نارها، وإطالة أمدها لأطول فترة ممكنة، بل إن الولايات المتحدة في حالة نجاح مشروعها في إشعال نار الحرب الإيرانية السعودية ، ستبذل جهدها ليكون الإستقطاب حادا ولارجعة فيه، من خلال توظيف مقولة الحرب السنية ضد الشيعة أو العكس….وعندها ستنتظر أمريكا إنتهاء الحرب لتقوم بتدمير من لم يتدمر والإستيلاء على كل شئ………لكن هل سنشهد غيابا للعقل والرزانة لدى الإيرانيين والسعوديين إلى درجة تحقيق الحلم الأمريكي في إندلاع الحرب السنية الشيعية ؟ أتمنى أن لا يكون الأمر موافقا للتخطيط الأمريكي……
ظاهرة #ترامبوتين ظاهرة جديدة لم يشهدها التاريخ من قبل و #ترامبوتين هذا، يقود العالم ظاهرياً ومن ورائه حكومة العالم الخفية. #ترامبوتين سيخوض أو يشعل حروبا متعددة تنتهي بتفكك الولايات المتحدة وانحسار روسيا وقيام دولة عظمى شديدة عاصمتها الاستانة او بولندا إحياءً للحضارة الخزرية التي تنتظرها حكومة العالم الخفية
واضح جدا أن الصدام المباشر بين ألسعودية وإيران الذي سكون كاريثيا بكل المقاييس.لأن الخسارة الكبرى ستكون لهما أولا ولجميع الدول الإسلامية الإسمية ثانيا.أما المستفيد الأكبر بل الأوحد فستكون أمريكا وإسرائيل.أما أمريكا فمن:1 ـ ارتفاع أسعار النفط (الذي سيتعطل في الخليج) حيث ستكون أمريكا كمصدر مطمئن موثوق به في أسواق النفط العالمية أكثر من السابق.2 ـ المزيد من بيع السلاح لدول الخليج.أماإسرائيل وتحريضها المستمر على إيران “”القوة الوحيدة التي تخشاها في المنطقة””” ستجد من يساعدها على عدوها.مما يجعل تشجيعها على هذه الحرب لايخفى على أحد.بل كل المِشرات تؤكد ذلك ؛من اعتبار السعودية حماس ارهابية،وهو تصنيف لاتقول به بعض الدول الأروبية.الإيرانيون لو وقعت الحرب فسستندون على شعبهم،بينما في السعودية الأمر مختلف.حزب الله لو وقعت الحرب فسيدمر مفاعل ديمونة الننووي الإسرائيلي.حرب لو وقعت فستغير وجه الشرق الأوسط. كما أن روسيا ستستفيد هي الأخرى.أما أمريكافسوف تخسر على المدى المتوسط والبعيد التي يسود قادتها تفكير عقيم؛هو سعادتهم من خلال آلام الآخرين.وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
لن يحدث شي بينهما فالاثنان يعرفان حجم الخراب المحتمل
هذا اخر الكوابيس السيئة التى لا نتمنى حدوثه…حرب بين تلك الدولتين سيغير وجه الشرق الاوسط الذى نعرفه اليوم..وستتحول المنطقة برمتها الى اطلال
حان وقت لسكى نيوز والعربيه لبداء قرع طبول الحرب وتحديد زمن البديه والنهايه ثم عرض النتائج.
اللهم دمر ااظالم بالظلم . هؤلاء يهود يحكمون ارض اسلاميه وهؤلاء ايضا مجوس يحكمون ارض اسلاميه . فان شاء الله تدمر هاذين النظامين وبالاضافه الى تسونامي ان شاء الله بمسح الامارات عن الوجود
من الافضل للنظام المسعود أن يدعم الاقليات غير الفارسية فى بلاد الملالى الاكراد – البلوش -الاذريين-العرب-أتراك…الخ الذين يشكلون 49% من السكان و80% من النفط والغاز يتمركز فى مناطقهم لأن جيش الكبسة المسعود صمم للأعياد الوطنية لكن هل ستقبل باكستان وتركيا وأذربيجان والعراق لفتح حدودها لتهييج هذه العرقيات شخصيا أمقت النظامين وكلاهما أستبدادى أقصائى طائفى مقيت لكن فى النهاية مجبر اخاك لا بطلا سنقف مع بن سعود ظالما أو مظلوما
لو كانت ايران دولة عربية لكانت السعودية تجروء على شن حرب ضدها، فلهذا الحرب ستكون كلامية فقط. السعودية وولي عهدها وحلفائه في المحور اضعف بكثير من شن حرب على ايران. لو حصل هذا ستدخل تركيا وروسيا بحلف مع ايران، وامريكا ستقف وقفة المتفرج، لانها لا تستطيع التدخل المباشر. والنتيجة انهزام دول المحور الثلاث، واحتمال تفكك السعودية الي دويلات كما كانت سابقاً. ويا حبذا لو حصل هذا، لانها ستكون بداية جديدة افضل من ما نحن عليه.
أما الأهم الذي كشفه “مجتهد” في تغريدة أخرى عن ولي العهد الجديد ، انه يتعلق بتوجيهه “تنفيذ حملة إعلامية وتويترية لتهيئة الرأي العام لعلاقات معلنة مع إسرائيل”، مضيفا أنه وعد بمنح “مكافأة للإعلامي والمغرد الذي يبدع في هذه الحملة”.
وكانت الأوساط الإسرائيلية عبّرت عن ارتياحها لتنصيب ابن سلمان وليا للعهد، آملة بأن يكون ذلك فاتحة لعلاقات “معلنة” مع السعودية، وعدد من الدول “السنيّة” الأخرى التي تطلق عليها تل أبيب وصف “المعتدلة”.
هذة ما لا تتمناه ايران وهم مطلعين على الاوضاع الاقتصاديية السيئة والمعيشة الضنكاءالذي يمر بها الشعب الايراني واضافتا الى ذلك الحروب الذي يديرونها بالوكالة ويدفعون للروس ويمولون الميليشيات للحفظ على مصالحهم واضطهاد الاقلييات وهم ركن اساسي لاطاحة هذة النظام كما نرى الان على الحدود الجنوبية الشرقيية من جانب باكستان والشرقية الافغانية هي لست مرضيية للنظام الايراني
. والاكراد والعرب الاحواز وباقي الاقلييات وغيرهم ونفس المعارضة الفارسيية من الداخل والخارج الايراني فلذلك هم لايريدون ان يدخلو حربا مباشرة انما يحاولون ان يلعبون السياسة العنتريية والواقع ليس كذلك ولا يقارن بالمملكةولو دخلو في حربا ستكون نهاية ايران وبداية دويلاةجديدةعلى خارطة سايس بيكو وهذة مايفرح اسرائيل