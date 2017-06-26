﻿العاهل المغربي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم

الرباط ـ «القدس العربي» بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب الملك في هذه البرقية لأمير دولة قطر عن تهانيه الخالصة، مقرونة بتمنياته الصادقة له ولأسرته بموفور الصحة والهناء، وللشعب القطري الشقيق باطراد التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة. وجاء في البرقية التي بثتها وكالة الانباء المغربية الرسمية «كما أعرب لسموكم عن اعتزازي بعرى الأخوة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا، وبعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تربط بلدينا».

وأضاف «أؤكد لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، تجسيداً لطموحات شعوبنا الشقيقة الى المزيد من التآزر والتكامل».