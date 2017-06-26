قبل أن تمتد نيران نزاع الريف إلى باقي المغرب
د. حسين مجدوبي
الحراك الشعبي في الريف يستمر، وينتهي شهر رمضان على إيقاع تظاهرات يومية، ويستقبل الريفيون في الخارج والداخل عيد الفطر الاثنين من الأسبوع الجاري (المغرب احتفل أمس)، وكل المؤشرات تشير إلى مزيد من الاحتقان والتدهور، وهذا يتطلب ما يلي: هل حان وقت المصالحة وتغليب العقلاء الحكمة، لاسيما بعدما اعترف الملك محمد السادس بتأخر المشاريع التي دشنها في الريف ومنها الحسيمة.
وكما هو معروف، لقد انطلق الحراك الشعبي بعد الوفاة المأساوية لتاجر السمك فكري مطحونا في شاحنة للقمامة، خلال أكتوبر الماضي في مدينة الحسيمة، طريقة وفاة فكري واللامبالاة التي تعاملت بها السلطات، في البدء مع هذا الحادث، فجر غضبا كبيرا متراكما، ناتجا عن شعور باليأس وعدم الانصاف، منذ استقلال البلاد سنة 1956، ولاسيما أحداث الريف في نهاية الخمسينيات، التي خلفت العديد من القتلى والمفقودين. والآن يدخل الحراك شهره الثامن، وهناك تساؤل عريض، هل سيقترب من سنته الأولى لأن كل المؤشرات مقلقة للغاية خاصة في هذا الصيف، فهناك تصميم على تحويل 20 يوليو، المقبل تاريخ معركة أنوال، التي انتصر فيها الريفيون بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، الى يوم تاريخي للاحتجاج على الإدارة المركزية في المغرب. في الوقت ذاته، هناك تصميم من طرف عشرات الآلاف من الشباب المهاجر، الذي سيدخل الى الريف المغربي مع بداية العطلة الصيفية لمؤازرة ذويهم وعائلاتهم، وفق ما يسطرونه في شبكات التواصل الاجتماعي.
إن أبرز ما في الحراك الشعبي في الريف، هو اقترابه من مرحلة خطيرة تتجلى في صراع العناد بين الدولة وسكان الريف. التيار الأمني وسط الدولة يرى في استمرار الاحتجاج ضربا لهيبة الدولة، ما قد ينعكس سلبا عليها مستقبلا، في معالجة كل انتفاضة أو مظاهرة، خاصة أن المغرب يغلي حاليا، وهذا التيار تنقصه الليونة والرؤية السياسية، والفهم العميق للتطورات التي يشهدها المجتمع المغربي. أما سكان الريف، خاصةالحسيمة، لم يعودوا يؤمنون بالوعود، ويرون في الضغط في الشارع الوسيلة الوحيدة التي ستجبر السلطات على تلبية مطالبهم الحقة.
قصور فهم الدولة المغربية لتطورات المجتمع المغربي، جعلها ترتكب أخطاء فادحة بكل ما تحمله الكلمة أو حمولة المصطلح من معنى، فهي تتوفر على ربيرتوار أو لائحة جاهزة من الاتهامات المنتمية الى الماضي، بل توظفها الأنظمة غير الديمقراطية، ويتعلق الأمر بتهمة الانفصال والخيانة، وبهذا، فأكبر منزلق كان اتهام الريفيين بالانفصال، لتبخيس المطالب الاجتماعية الحقة والمشروعة. وانخرطت هيئات سياسية بعضها صنيعة الإدارة، وبعضها له تاريخ عريق من التضحيات والشهداء مثل، الاتحاد الاشتراكي في ترويج هذه الأطروحة، ولكنها وعت خطورتها لاحقا، بعد تفجير الأوضاع، وغيرت من خطابها. هذا الاتهام يخلف انعكاسات نفسية سلبية وسط ساكنة، شكلوا عبر التاريخ الدرع الواقي من الغزو الأوروبي، ولنستحضر معركتي مارغايو وأنوال في القرنين التاسع عشر والعشرين لمعرفة تضحيات الريفيين.
المجتمع المغربي الغني بالأحزاب السياسية من كل لون وفج والمليء بالجمعيات الحقوقية، والدولة التي تلعب الوساطة في النزاعات الدولية، مثل ليبيا وقطر مع جيرانها وفي بعض مناطق إفريقيا، فشل في إيجاد آليات مقنعة وصلبة لإرساء حوار وحل النزاع. والنتيجة هي استمرار الاحتجاجات في الداخل، ومنها في عيد الفطر، رغم أن الاعتقالات تجاوزت 125 شخصا، كما أن عواصم وكبريات المدن الأوروبية الكبرى، أصبحت مسرحا للاحتجاجات الضخمة للجالية المغربية، خاصة الريفية. ويحضر المغرب في مختلف وسائل الإعلام الدولية وكأنه يعيش حالة استثناء، سياسيا واجتماعيا، بمعنى عدم الاستقرار، ومختلفة عن حالة الاستثناء الكلاسيكية التي تعني الاستقرار، ومعه يتساءل الكثيرون: هل يعيش المغرب ربيعا عربيا جديدا؟
كان هناك أمل في إصدار الملك محمد السادس عفوا عن المعتقلين، لكن أهالي المعتقلين يطالبون الملك بالإفراج الفوري عن المعتقلين، لأنهم أبرياء، لا يرغبون في العفو، بل تصحيح ما يعتبرونه خروقات، ومنها وصفهم الاعتقالات بالاختطافات، وتصنيف المعتقلين بالسياسيين. لقد اعترف الملك نفسه منذ أيام بتقصير الدولة في الريف، خاصة الحسيمة، عندما لم تلتزم الدولة بتنفيذ المشاريع في الوقت المناسب، لكن رغم بعض المؤشرات الإيجابية، وهي ضعيفة، فلن تحل الوضع، بل هناك تخوف حقيقي من انفجار سياسي في الريف، الأمر يتعلق بثمانية أشهر من الاحتجاجات التي لا تهدأ ومرشحة للمزيد. وعلى ضوء خطورة الأوضاع، منطقة الريف تتطلب لجنة حكماء من سياسيين ومثقفين ورجال أعمال، لهم مصداقية لدى الريفيين، ومكونة من مغاربة الداخل والخارج، للتمهيد للبحث عن الحل. ومن أهم هذه الشروط التي يتحدث عنها محللون وسياسيون ووسائل إعلام ما لخصته «ألف بوست» في:
ـ احترام كرامة المواطن التي من شروطها حاليا الإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى الدولة إيجاد الآلية الدستورية المناسبة، وهي لا تفتقد لهذه الآليات.
- استراتيجية حقيقية لوضع حد للفساد بشتى تلاوينه، بعدما لم يعد الشعب يتحمل مظاهر الاختلاس وفشل القانون في محاربة الظاهرة، بل بدأ هذا الفساد يساهم في تحول المغرب إلى دولة فاشلة اجتماعيا، بعد الوضع المريع والمرعب للتعليم والصحة والبطالة.
- وارتباطا بالنقطة الأخيرة، إعادة الدولة النظر في تسييرها للمرافق العمومية، خاصة المرتبطة بالصحة والتعليم والشغل، وتكون البداية من تلبية المطالب الاجتماعية لساكنة إقليم الحسيمة، والانتقال الى باقي المناطق.
لقد حان وقت حل نزاع الريف بعيدا عن الرؤية الأمنية، حتى لا تمتد نيرانه إلى باقي المغرب.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»
د. حسين مجدوبي
ذكرى معركة أنوال، التي انتصر فيها الريفيون بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، يجب أن يحتفل بها جميع المغاربة وجميع العرب والمسلمين لأن الخطابي نفسه قد نادى بالجهاد ضد المستعمر وليس بالقومية الأمازيغية
ولا حول ولا قوة الا بالله
حان الوقت لإسماع صوت قبائل جبالة
نحن أبناء قبائل بلاد جبالة الصامدة، التي تغطي مساحات شاسعة من شمال المملكة المغربية، (تشمل أقاليم و عمالات: طنجة – أصيلة، الفحص – أنجرة، المضيق الفنيدق، تطوان،العرائش، شفشاون، وزان، وأجزاء واسعة من أقاليم: الحسيمة، تاونات، جرسيف والقنيطرة)، نتابع بكثير من الألم والغضب الدعوات الصادرة عن تيار استئصالي عرقي مقيت يريد الوقيعة بيننا وبين إخواننا الأمازيغ، الذين يجمعنا معهم وحدة الدين و التاريخ والجغرافية، عبر الزج بنا في مشروع انفصالي، من خلال ما يسمى ب “جمهورية الريف الكبير”، واضعين كل بلاد جبالة ضمن خريطة “جمهورية الوهم”.
إن أبناء قبائل بلاد جبالة، التي ظلت على امتداد قرون من تاريخ هذا الوطن الأبي صمام أمان وحدته، وأمنه واستقراره، وأمام هذا الاستفزاز المهين لمشاعرنا وهويتنا وتاريخنا، الذي سطرناه بمداد من ذهب، بما حققناه من بطولات خالدة، كنا فيها دائما نتصدر جبهة الجهاد ضد الغزاة، ولعل معركة وادي المخازن المجيدة ستظل رمزا لصمود أسلافنا الأبطال، وعلى أيديهم تم دحر الغزو البرتغالي الغادر، وأمام إصرار هذا التيار الراديكالي على مصادرة صوتنا، والسطو على إرادتنا، وانطلاقا مِن مسؤوليتنا التاريخية، نعلن للرأي العام ما يلي:
• رفضنا الصارم لمنطق الوصاية والحجر الذي يريد فرضه علينا هذا التيار الاستئصالي، وتنديدنا
الشديد بهاته الإهانة لرموزنا التاريخية والنضالية والروحية، ولأجدادنا الأشاوس الذين عاهدوا وساندوا المجاهد موحند بن عبد الكريم الخطابي لمحاربة الاستعمارين الإسباني والفرنسي الغاشمين، ونحذر هذا التيار الانفصالي الراديكالي من مغبة الدوس على كرامتنا، والتمادي في تبخيس التضحيات التي قدمها آباؤنا وأجدادنا في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن، بعد أن وصل السيل الزبى عندما تجرأ اليوم أحفاد بن عبد الكريم الخطابي على الإشادة بالاستعمار الإسباني، واعتباره كان أهون من”استعمار” الدولة المغربية، الذي أطلقوا عليه “الاستعمار العروبي.
• إذ نسجل أن مناطق شاسعة من بلاد جبالة لم تنل حقها من التنمية، و عانت ولازالت أقصى
درجات الإقصاء والهشاشة والتهميش والفقر، وتعرف تفشيا مهولا للبطالة في صفوف شبابنا، فإننا نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها، والتجاوب الجدي مع مطالبنا الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، إسوة بجميع المغاربة في ربوع الوطن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، إيمانا منا أن المغاربة سواسية في الحقوق وفي الواجبات. مع تشديدنا على رفضنا المطلق اللجوء إلى أسلوب الابتزاز والتعجيز، والركوب على هاته الوضعية لتمرير مخطط هدام يسعى إلى تمزيق أوصال الوطن.
• ننبه شباب منطقة جبالة خاصة بمواقع: طنجة، تطوان، شفشاون، العرائش، القصر الكبير،
المضيق، وزان، تاونات، جرسيف…، إلى عدم الإنجرار وراء دعوات هذا التيار الراديكالي، الذي أهان تاريخ أجدادنا الأبرار الصالحين، ورموز هويتنا الضاربة جذورها في التاريخ، للمشاركة في وقفات احتجاجية تحت يافطة ما يسمى ب “دعم حراك الريف”، والتي تخفي وراءها أجندة انفصالية، باتت مكشوفة لجميع المغاربة.
• نهيب بكم يا أبناء قبائل بلاد جبالة الأبرار المقيمين بدول المهجر، وخاصة ببلجيكا، إسبانيا،
إنجلترا، وفرنسا…، وأنتم كثر ولله الحمد والشكر، أن ترفضوا التجاوب مع الدعوات المناصرة لمخططات تسعى لزعزعة استقرار الوطن والمس بوحدته الترابية، والمدعومة بمنصات ومواقع إعلامية مدفوعة الأجر، وأن تتحلوا بأقصى درجة اليقظة لحماية وحدة الوطن، والدفاع عن مقدساته، وندعوكم إلى استرجاع التاريخ المجيد لبلاد جبالة، والملاحم التي سطرها قادة الجهاد من أجدادنا وأسلافنا الأبطال على مر العصور، والاعتزاز بما خلفه علماء ومفكرو وأدباء بلاد جبالة من رصيد وإرث علمي ومعرفي في شتى المجالات، كما ندعوكم إلى الافتخار والاعتزاز بهويتنا وثقافتنا الجبلية، الغنية بتلاقح روافدها الممتدة في عمق التاريخ، وان تكونوا سفراء لمواقفنا الرافضة لاستغلالنا في أي مشروع تخريبي يلطخ تاريخنا البطولي، ويزج ببلادنا نحو المجهول.
• نجدد التأكيد نحن أبناء قبائل بلاد جبالة، باعتبارنا مكونا أصيلا من مكونات الشعب المغربي
الأبي على معاهدة الله أننا سنظل مرابطين للدفاع عن ثوابتنا ومقدساتنا ووحدة وطننا، وحماية خيارنا الديمقراطي، الذي قدمت من أجله القوى الحية للشعب المغربي التضحيات الجسام.
• إننا نحن أبناء قبائل بلاد جبالة، أحفاد القطب الرباني مولاي عبد السلام بن مشيش، إيمانا منا
بوحدة المصير والدفاع عن ثوابت ومقدسات الوطن، نعلن أننا سنظل صمام أمان وأمن ووحدة مغربنا العزيز، مؤمنين بأن الملكية هي الضامنة لاستقراره ورمز لوحدته من طنجة إلى الكويرة.
مقال حذر لكنه منذر .. اذا لم يلجأ الملك الى ثورة حقيقية كما فعلها ماو في الصين.. فأن المغرب مقبل على يوم القيامة .
- هناك حقائق أصبحت واضحة لكل واعي بحقائق الأمور نستنتجها من أحداث صارت واضحة للمغاربة و للعالم 1-) منذ بدأ المواطنون بالإعلان عن مطالبهم (المشروعة) عاين الجميع سكوت الملك و ظن البعض أنه لا يأبه للمواطنين و ظن آخرون أنه لا يعلم. لكن تصريح الرئيس الفرنسي أثبت أنه يعلم. فلماذا الصمت إذاً؟ 2 -) تصريح الملك أخيراً عند إجتماعه بالحكومة و تعبيره عن الإستياء لعدم قيام المسؤولين بمهامهم فيما خُصِّصَ من مشاريع. نقف عند هذا و نحلل الأحداث تحليلا تشريحيا: الجميع يعلم العناصر الذين إلتووا على الدستور و أخلوا بمسؤولياتهم في عدة مجالات منها عدم تنفيذ مشاريع الريف (عصيانا و مخالفة لإرادة و أوامر الملك و بتأكيده على ذلك شخصيا في تصريحه مؤخرا) و هم مجموعة التكنوقراط الذين نصبهم أصدقاء الملك و مستشاروه بعد أن أقالوا رئيس الحكومة السابق و نصبوا آخر من نفس الحزب و الذي إعترف أنه [دمية لهم] مع شرذمة من عناصر الحزب الذين تأسلموا و باعوا دنياهم بدينهم ( الرميد، الخلفي، يتيم) أما الذين يسيطرون على الأمور و يقتسمون خيرات المغرب و المغاربة ساحقين كل مواطن مستغلين شيئين أساسين: الحرص على إبعاد الملك.
** – نعود إلى ما أشرنا إليه سابقا بداية التعليق لكل واعي بحقائق الأمور نستنتجها من أحداث صارت واضحة للمغاربة و للعالم} عن طبيعة الملكية كيف أصبحت – أو بالأحرى ” كيف صيرها الأصدقاء و التكنوقراط – ملكية برلمانية الشكل تظهر أنها تُسَيِّر بينما حال الأمور مؤخراً أثبت أنها تُسَيَّرْ. غير أن هذا لايجعلها برلمانية الجوهر لأن الذين يسيرون حقا ليست الحكومة، فهي الأخرى فاقدة التحكم، إنما نفس الدائرة التي يعرفهم الجميع. و عليه نستخلص أن الملكية في المغرب صارت مُقرصنة و الحكومة صورية فقط. 3-) القراصنة يستخدمون جميع عناصر السلطات لحماية أنفسهم و مصالحهم، بما فيهم رسميون يتقاضون أجورهم من أموال الشعب و ليس من أموال القراصنة (التي سرقوها من الشعب) و لا يهمهم لا مصالح شعب و لا مصالح عناصر الأمن و السلطات الذين زجوا بهم في هجوم على المواطين طوال شهررمضان و العيد و حرموهم من قضاء ذلك مع عائلاتهم. حتى الإفطار قدمه لهم المواطنون المتظاهرون رغم تكسيرهم لرؤوسهم و إختطافهم و تعذيبهم. خلاصة الأمر: لم تعد لا ملكية و لا حكومة. و لو كان حقا لتمت إقالات و محاكمات عدة وزراء و مسؤولين و لأُطلق سراح المسجونين.