﻿حماس تدعو السعودية لتكون «عنوانا لوحدة الأمة» وإنهاء الخلاف العربي القائم والتوحد في وجه الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»: قالت حركة حماس إن العرب والمسلمين يريدون أن تكون المملكة العربية السعودية «عنوانا لوحدة الأمة»، ودعت لإنهاء الخلاف العربي القائم، بعد قيام بعض الدول العربية بمقاطعة دولة قطر واتخاذ قرار بحصارها.

وكتب القيادي في الحركة سامي أبو زهري تغريدة على صفحته على موقع «تويتر» جاء فيها «هذا العيد عيون العرب والمسلمين معلقة بالعربية السعودية هذه الدولة الكبيرة والغالية التي يريدها الجميع عنوانا لوحدة الأمة وحاضناً لها».

وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، قد تمنى للأمة العربية ودولها وشعوبها الاستقرار، وأن ينتهي كل خلاف بين الأشقاء العرب «على قاعدة الأخوة والتوحد في مواجهة الاحتلال». وقال في خطبة صلاة العيد أول من أمس، حين تطرق للخلافات العربية القائمة «لا تفرحوا الأعداء في شتاتكم وتمزق وحدتكم، يجب أن نتفق ونتوحد على طرد الاحتلال من فلسطين».

ولا تزال الخلافات العربية التي بدأت مع قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع دولة قطر قائمة، بعدما قدمت هذه الدول جملة شروط للدوحة لإنهاء الخلافات، ورفضتها الأخيرة.

وفي المناطق الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لم تعلن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ولا حركة حماس، مساندتها لأي موقف عربي على حساب الآخر، وفي مرات سابقة دعا الرئيس عباس وقيادة حماس الدول العربية لإنهاء الخلافات، وتمنوا تمكن الوساطة الكويتية والعمانية في رأب الصدع العربي.

وفي هذا السياق كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وبعث هنية برسالة إلى الشيخ تميم، متقدماً له «وللأسرة الكريمة والحكومة والشعب القطري بعاطر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة العيد». ودعا في رسالته الى أن ينعم الله على قطر وأميرها وشعبها بـ «الخير واليمن والبركات والأمن والسلام».

كما بعث هنية برسالة أخرى للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قدم خلالها أيضا التهاني بالعيد، إضافة إلى رسالة أخرى بعث بها للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هنأه فيها باختياره وليا لعهد المملكة العربية السعودية. وأشار في رسالته إلى العلاقات التاريخية والرباط المقدس بين مدينتي مكة والقدس.

وكان الحية قد أكد سعي حركته لمواجهة الحصار على القطاع وكسره، وقال «إن استمرار سياسة الحصار هي محاولة لكسر إرادة شعبنا». وأوضح أن حركته طرقت كل الأبواب لكسر الحصار عن غزة. وقال «طرقنا أبواب أشقائنا في مصر فوجدنا بوابة مفتوحة». وقدم شكره لمصر، وقال «شكراً مصر، وغزة فرحة مسرورة بالبوابات التي ستفتح»، مشيراً إلى اطمئنان الحركة لوعود مصر بـ»ألا يبقى الحصار على غزة مستمراً».

وكانت مصر التي استضافت أخيرا وفدا قياديا لحركة حماس، قد سمحت قبل حلول العيد بضخ كميات من الوثود الخاص لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، وكذلك مدت القطاع بالوقود الخاص بالعربات، ضمن إجراءات تسهيل، يتردد أنه سيكون من ضمنها فتح معبر رفح المغلق أمام حركة المسافرين.

وقدم الحية الشكر للدول العربية التي قدمت المساعدة لغزة، وقال «شكرا لقطر التي ما زالت تمد شعبنا في كل مناحي الحياة في القطاع، وشكراً لكل الدول العربية والإسلامية وكل من دعم وقدم للشعب الفلسطيني». وأضاف «هذا الشكر لأننا أوفياء لأمتنا ونمد أيدينا للجميع». وأكد أن حماس تريد إنهاء الخلافات القائمة في الساحة الفلسطينية، ورفض وسم المقاومة الفلسطينية بـ»التطرف»، وقال «التطرف الذي يستغله أعداؤنا لتشويه الإسلام لا يستقيم مع المقاومة وتحرير الأوطان». وأضاف «لا تخلطوا بين الإسلام وبين الغلو والتطرف، والمقاومة ليست إرهابا و لا عنفا ولا تطرفاً، بل هي حق مشروع في كل الشرائع والقوانين».

وفي ملف الأسرى وصفقة التبادل المرتقبة، قال القيادي في حماس «إن ما بين يدي المقاومة قادر أن يحرر الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي». وتوجه بالتحية إلى أهل القدس والضفة الغربية والداخل والفلسطينيين في كل مكان.