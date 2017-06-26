ملك المغرب مستاء من الحكومة بسبب تأخير تنفيذ البرنامج التنموي في الحسيمة
الرباط – «القدس العربي»: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اول امس الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلساً وزارياً، عبر فيه للحكومة عن استيائه من عدم تنفيذ مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وقال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، إن الملك عبر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، في تطوان في تشرين الاول/ أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
واضاف ان الملك اصدر تعليماته، لوزيري الداخلية والمالية، للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، كما قرر عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول، مؤكداً على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
عجيبٌ هذا الإستياء ! وكأن الحكم خارج سلطة الملك !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
تالله لتسأل يومئذ عن الرعية ……..
وحسبنا الله ونعم الوكيل !
غريب امر الملك و الله. و اين كنت كل هذا الوقت؟ في المريخ؟
الأمر سهل, تكوين لجان مراقبة من البرلمان أو من خارجه بامتيازات خاصة حيث لاتتحكم فيها أي جهة قد تعرقل عملها , مهمتها التتبع والمراقبة ورفع التقارير.
من اعان ظالما سلطه الله عليه ،ايتها الحكومة اصمتي واقبلي كل ما يوضع فوق ظرك من خيانة واهمال وستنالين جزاءك غدا عند الحساب.
السلام عليكم عيد مبارك هذه أكبر مصرحية كيف برمجت مشاريع قبل تقريبا 3 سنوا ولم يسمع بها أحد ولم تذاع. لا عمال في الإدارات المعنية سمعو بها ولا البرلمان أقرها مع العلم أن الدولة تشهر حتى ب مدرسة ابتدائية من 4 أقسام تعلنها البلدية ووو وتذاع في التلفزيون وأخيرا يجي دشنها الوزير مع الصحافة . هذا كله دليل على استغفال الناس واستغبائها مشاريع سرية . حتى صفقات السلاح أصبحت لا تخبئ في عصر الانترنت حسبي الله ونعم الوكيل. الله المغرب الشعب. أما الملك يملك ولا يحكم ككل الممالك في العالم مملكة دستورية الشعب يحكم نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم شورة بينكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إلى المعلقين الكرودي ، المهداوي ماش ي مغربي ، إسماعيل الجزائري ، وشفاء
يقول المثل المغربي ّ حيت كطيح البقرة كايكثرو الجناوا وبالعربية الفصحى : حين تسقط البقرة تكثر السكاكين
بالله عليكم هل تملكون في رؤوسكم أمخاخا تفكرون بها أم قلوبا تنبض حقدا وكرها وشماتة ؟ ماذاكان سيقع بالمغرب لوكان لدينا بشار الأسد أو السيسي أو رب الجزائر وعسكره أو حتى صدام أو القدافي ؟
الأكيد أن السيناريو سيكون شبيها بماجرى بالجزائر حين قتل العسكر حوالي ربع مليون جزائري وأحرق الأرض وشرد الالاف ودمر البلاد لالشيء سوى لأن النظام أحس بأنه لامحالة زائل بعد فوز جبهة الإنقاد بالإنتخابات
ماذا لوكان لدينا بشار؟ الأكيد أننا سنكون مشردين في شوارع المدن العربية والأروبية بعد قتل أكثر من 700ألف سوري ودمر البلاد ؟
ماذاسيقع لنا لو كان لدينا السيسي ؟
ماذا سيقع لنا لو كان لدينا القدافي ؟
ربما أجوبتكم على هذه الأسئلة ستكون بمثابة دليل على أن رؤوسكم فعلا ليس فيها أمخاخ بقدر ما فيها قلوب تنبض بالحقد والكره للمملكة المغربية
ياسادة الملك إعترف ضمنيا بأن هناك خلل ما ثم إتخد الإجراءات اللازمة وهي إجراءات حضارية ومعقولة ، الملك لم يأمر العسكر بالتدخل بهمجية ليعيد الإستقراروالأمن للمنطقة أما الثرثرة فلا تفيد إلا أصحابها
حكام اخر زمن دائم البحث عن كبش الفداء…