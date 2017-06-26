﻿ملك المغرب مستاء من الحكومة بسبب تأخير تنفيذ البرنامج التنموي في ‏الحسيمة

الرباط – «القدس العربي»: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اول امس الأحد بالقصر الملكي ‏بالدار البيضاء مجلساً وزارياً، عبر فيه للحكومة عن استيائه من عدم تنفيذ ‏مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.‏

وقال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، إن الملك ‏عبر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة ‏خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي ‏يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، ‏في تطوان في تشرين الاول/ أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.‏

واضاف ان الملك اصدر تعليماته، لوزيري الداخلية والمالية، للقيام بالأبحاث ‏والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ‏ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، كما قرر عدم الترخيص للوزراء ‏المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال ‏المشاريع المذكورة.‏

وذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين ‏وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي ‏تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو ‏توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال ‏في أجل معقول، مؤكداً على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية ‏والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.‏