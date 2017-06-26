﻿العفو الملكي المغربي لم يشمل ناشطي حراك الريف … وعائلات المعتقلين ترفض استعطاف الملك

الرباط – «القدس العربي»:تتواصل الاعتقالات لناشطي حراك الريف المغربي في ظل المقاربة الأمنية التي لم تعرف السلطات حتى الآن، في ظل الحفاظ على هيبتها، تدبير التراجع عن هذه المقاربة التي تؤجج الاحتجاجات المندلعة منذ 8 شهور.

وتحدثت تقارير عن انفراجات قريبة بالإفراج عن المعتقلين من قادة الحراك، لكن الافراج لم يتم وقامت السلطات باعتقال الشاب ولِيد حلّوشي في أحد شوارع حي سيدي عابد، في مدينة الحسيمة بعد تسجيل فيديو يدعو فيه للمشاركة وبكثافة من اجل إنجاح مسيرة عيد الفطر كما اعتقلت الناشط خالد البركة، بعد مداهمة بيته في قرية اولاد امغار بمنطقة تمسمان، شرق مدينة الحسيمة.

وكانت التوقعات بصدور عفو ملكي عن الناشطين بمناسبة عيد الفطر الذي احتفل به المغرب امس الاثنين، لكن العفو صدر ولم يشمل معتقلي الحراك، مع تقارير تحدثت عن قيام السلطات بتزويع طلبات عفو يوجهها المعتقلون للملك.

وكشفت مصادر متطابقة أن ولاية (محافظة) جهة الحسيمة، التابعة لوزارة الداخلية، قدمت بشكل رسمي لعائلات معتقلي الحراك الشعبي في الريف، سواء الموجودين في البيضاء، او المتابعين في الحسيمة، طلب «استعطاف» موجه إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل المباشر والعفو عن ذويهم المعتقلين وأن العائلات اجتمعت واصدرت بياناً حول طلبات العفو.

وقالت سعاد امبارك، زوجة المعتقل محمد جلول أحد أبرز رموز الحراك الشعبي بالريف، إنها لم تتوصل بأي استمارة طلب عفو ملكي تخص قضية زوجها المعتقل والمتواجد حالياً في سجن عكاشة في الدار البيضاء حيث يتابع بتهم ثقيلة «لماذا نطلب العفو نحن لم نرتكب أي خطأ ولم نرتكب أي جرم، ولا يمكننا على هذا الأساس الاعتذار على أشياء لم نرتكبها وهذا أمر حرام شرعاً وقانوناً».

مطالبات بالافراج الفوري عن المعتقلين

وطالبت عائلات معتقلي الحراك الشعبي في الريف، بعد اجتماع موسع بالحسيمة، ضم العديد من أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف «بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي في الريف، وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها معهم، وإلغاء المتابعات»، وكذلك «التشبث ببراءة المعتقلين السياسيين من التهم الثقيلة التي تلفق لهم، ونستنكر بشدة طريقة اختطافهم وما رافق ذلك من مداهمات للمنازل في جنح الظلام وترويع الآمنين في مراقدهم». وأدان بلاغ عائلات المعتقلين «التحركات التي قامت وتقوم بها السلطات المحلية بتوظيف أجهزتها وإمكاناتها من أجل التأثير على عائلات المعتقلين واستغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية المزرية التي يمرون بها من أجل توقيع رسائل استعطاف بشكل فردي لتوهيمهم بإطلاق سراح أبنائهم».

واكد البيان أن العائلات تربطهم «بالمعتقلين صلات قرابة، وهم راشدون عاقلون مسؤولون عن أنفسهم، ولا يحق لنا أخلاقياً ولا قانونياً أن نوقع على أية وثيقة أو رسالة تعنيهم بشكل شخصي ومباشر»، مستنكرين «أجواء الاحتقان التي تذكيها الجهات الأمنية عن طريق استفزاز المواطنين في الشوارع، ونطالب بوقف الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تلك الأجهزة، ورفع كل مظاهر العسكرة وإعادة الهدوء إلى المدينة والطمأنينة إلى سكانها. ونعتبر أن المقاربة الأمنية ليست حلاً بتاتاً ولن تكون كذلك للخروج من هذه الأزمة»، وكذلك «جميع المحاولات التي تبتغي استغلال معاناة المعتقلين وعائلاتهم والمتاجرة بها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة».

وحملت العائلات «الجهات المسؤولة عن هذه الاعتقالات، مسؤولية تردي الوضع الصحي لأمهات وآباء المعتقلين وكذا أفراد عائلاتهم وما قد يترتب عنه من مآسٍ إنسانية قد تتسبب في حالات الوفاة أو أية أزمة نفسية أو صحية لأحد أفراد العائلة».

وذكرت العائلات «الرأي العام الوطني والدولي بالمناشدات التي كان يوجهها نشطاء الحراك قبل اعتقالهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل التدخل لإيجاد حد للأزمة والاستجابة للملف المطلبي. وبناءً عليه فإننا نناشد الملك محمد السادس التدخل من أجل إيجاد مخرج للأزمة، عن طريق الإفراج عن المعتقلين وإسقاط كل التهم الثقيلة التي تلفق لهم كمدخل أساسي للخروج من هذا المأزق، مع فتح حوار جاد ومسؤول معهم والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لمعاناتنا كعائلات، ووضع حد لمعاناتهم كمعتقلين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة».

وقفات تضامنية في أوروبا

وخرجت في مدينة الحسيمة مساء أمس مسيرة كبرى للتضامن مع المعتقلين والمطالبة باطلاق سراحهم واجتمع نشطاء مغاربة في ألمانيا في وقفة تضامنية في مدينة دورتموند (وسط االبلاد)، يوم السبت 24 حزيران/يونيو، من أجل التضامن مع المطالب الاجتماعية لحراك الريف والمطالبة الفورية بتحرير جميع المعتقلين الذين تجاوز عددهم 120 معتقلاً وتضامنت الجالية المغربية في هولندا مجدداً مع «حراك الريف»، يوم السبت، حيث اجتمع العشرات من النشطاء بمدينة اترخت للتعبير عن استيائهم من التعامل مع مطالب الحراك بقمع المتظاهرين واقتياد المتظاهرين نحو السجون. وقال أحد النشطاء في دورتموند الألمانية، «إنها ليست قضية الريف وحده، وليست قضية منطقة دون أخرى، بل هي قضية مصير شعب بأكمله.. نحن نقف اليوم ضد هذا النظام الفاسد وسياسته الظالمة». وردد النشطاء في كل من ألمانيا وهولندا شعارات تطالب باسقاط العسكرة عن منطقة الحسيمة، «الريف قرر اسقاط العسكرة»، وأخرى مناهضة للفساد والرشوة، «باركة باركة من الرشوة والفساد، راكم شوهتو البلاد». فيما جدد النشطاء التأكيد على سلمية التظاهرات الريف ومطالبها العادلة ودعت لجنة مدريد لدعم الحراك الشعبي في الريف إلى الالتفاف حول المسيرة الشعبية المزمع تنظيمها يوم الاحد المقبل من اجل التعبير عن الرفض التام لسياسة الانتقام الجماعي من الريفيين في الداخل والخارج. ومن اجل إطلاق المعتقلين كافة، فضح تعسف المخزن، والشطط في استعمال السلطة. واعتبر القيادي في حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار اعتقال نشطاء حراك الريف، بعد ما قاله الملك خلال المجلس الوزاري، الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء.

تشكيل لجنة حكومية

وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال المعارض أن «خلاصات المجلس الوزاري كافية لكي تنزع أي مبرر لوجود نشطاء الحراك الاجتماعي في الحسيمة رهن الاعتقال، فما تم التعبير عنه من قلق حول تأخر تنفيذ المشاريع منذ 2015، هو واحد من الأسباب التي دفعت الشباب وساكنة الحسيمة إلى الإحتجاج».

وأضاف أن «تأكيد المجلس الوزاري على تشكيل لجنة من الداخلية والمالية لإعداد تقرير في الموضوع، يؤكد أنه من العبث استمرار النشطاء في السجن في حين المعنيين باحتجاجاتهم سيكونون موضع تحقيق»، متسائلاً بالقول: «فكيف نحاسب النشطاء وفي الوقت نفسه المسؤولين عن المشاريع المتأخرة؟».

وقال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، إن تدخل الملك محمد السادس «إيجابي جداً ويصب في صالح مطالب أبناء الريف وينبغي استثماره بشكل جيد لإنهاء متاعب المعتقلين وتحقيق مطالبهم»، وأضاف «أن تقر ضمنياً أعلى سلطة في البلد بمسؤولية الحكومة عن تغذية الاحتجاج مع ما يترتب عن ذلك من شرعية المطالب فهذا نصف الطريق أما النصف الآخر فسيكتمل بإطلاق سراح المعتقلين بأي طريقة من طرق إنهاء الاحتجاز».