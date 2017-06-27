﻿وكالة الأمم المتحدة للهجرة: عقبات عديدة تواجه عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: لا يزال هناك ثلاثة مليون عراقي نازح لم يعودوا إلى ديارهم الأصلية في جميع أنحاء البلاد، بالرغم من النجاحات العديدة التي حققتها القوات العسكرية في طرد قوات تنظيم الدولة «داعش» واستصلاح جزء كبير من الأراضي التي استولى عليها التنظيم.

جاء ذلك في تقرير أعدته وكالة الأمم المتحدة للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة) وصل «القدس العربي» نسخة منه، عن العقبات التي تعترض عودة النازحين إلى مواطن سكناهم الأصلية. وقد أعدت الوكالة هذا االتقرير بصفتها قائدا لفريق عمل إعادة النازحين التابع للأمم المتحدة والذي أنشأه منسق الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، في العام الماضي. ويركز التقرير على الأسباب التي تشجع النازحين أو تمنعهم من العودة إلى مواطنهم الأصلية في العراق بعد تحريرها من قبضة تنظيم الدولة «داعش».

ويشير تقرير المنظمة الدولية إلى أن نحو 1.7 مليون عراقي نازح في جميع أنحاء البلاد عادوا إلى ديارهم حتى نيسان/ أبريل 2017.

ووفقا لوزارة الهجرة والمهجرين لحكومة العراق، نزح حوالي 694.231 شخصا من غرب الموصل منذ بدء العمليات العسكرية في 19 شباط/فبراير الماض. ونزح بشكل تراكمي أكثر من 870,000 شخص منذ بدء العمليات العسكرية لإستعادة مدينة الموصل.

فمنذ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى 8 حزيران/يونيو 2017، قامت مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح بتتبع وتأكيد مواقع أكثر من600.626 نازح من الموصل. ومن بين هؤلاء لا يزال هناك أكثر من 432.700 شخص (أو 72.121 أسرة) نازحين في الوقت الراهن، كما عاد قُرابة 194.000 نازح.

وقد أجرت مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح إستطلاعا لأكثر من 1.7 مليون عراقي اختاروا العودة، لمعرفة العوامل التي تحفز أو تعيق عودة العراقيين إلى مناطقهم الأصلية.

وجرى جمع البيانات النوعية والكمية في ثماني مناطق تمت استعادتها مؤخرا من خلال إجراء المقابلات مع النازحين. وتظهر البيانات المسترجعة عن هذه الدراسات الاستقصائية أن الأمن في مناطق المنشأ والقرب من خط المواجهة وعدم الاستقرار في مكان المنشأ تصدرت العوامل الأخرى في التأثير على قرار النازحين بالعودة أو البقاء نازحين.

كما أن تعزيز مشاعر الثقة تجاه الجهات الفاعلة الأمنية في استرجاع مناطق المنشأ شجع عددا كبيرا من النازحين على العودة، في حين أن الخوف من الجهات الفاعلة الأمنية في مكان المنشأ يعد عائقا كبيرا ويعزز من أسباب عدم العودة والبقاء في منطقة النزوح.

ويعتبر الخوف من الانتقام عند العودة مصدر قلق لأكثر من 30بالمئة من النازحين الذين تمت مقابلتهم. غير أن هذا التصور أقل بكثير بين العائدين الذين تمت مقابلتهم (10في المئة).

وتشير البيانات إلى أن الأضرار التي لحقت بمناطق السكن لا تشكل عائقا أمام العودة، على الرغم من وجود الجهات الفاعلة في منطقة المنشأ الذين يتحملون المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمكان.

كما أن خیارات سبل كسب العیش وحالة التوظیف السابقة أو الحالیة تلعب أیضا دورا هاما في التأثیر علی قرار العودة. فالنازحون الذين لديهم وظائف في موقع النزوح أقل ميلا للعودة إلى ديارهم. وعلى العكس من ذلك فالنازحوين العاطلون عن العمل أكثر رغبة في العودة للبحث عن فرص جديدة.

ويظهر التقرير أن ما يقرب من ربع النازحين الذين تمت مقابلتهم والذين قرروا العودة منعوا من القيام بذلك، ومعظمهم بسبب تأخرهم في تجهيز وثائقهم، أو عن طريق إيقافهم عند نقاط التفتيش في طريق العودة إلى مواطنهم الأصلية.

وقال توماس لوثر فايس، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: «المنظمة الدولية للهجرة في العراق لا تزال ملتزمة بدعم حلول دائمة بصورة آمنة وبكرامة. ويشمل ذلك تقديم المساعدات إلى الأسر العائدة طوعا، الذين قد يواجهون تحديات كبيرة من أجل إعادة بناء منازلهم وسبل كسب عيشهم وإستعادة مستوى معيشتهم. ويشمل أيضا الأسر التي تعتبر التهجير بديلا أفضل ومواصلة المحاولات في إعادة بناء حياتهم بعيدا عن منازلهم ومجتمعاتهم بينما ينتظرون فرصة للعودة. ويشمل أولئك الذين قرروا الاندماج محليا».