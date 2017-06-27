معلمو مصر يشكون أوضاعهم المعيشية للسيسي
مؤمن الكامل
القاهرة ـ « القدس العربي»: ساد الغضب في أوساط المعلمين المصريين، بسبب تدني الرواتب وسوء أحوالهم المعيشية، في الوقت الذي تهتم وزارة التربية والتعليم بصرف مكافآت وحوافز للعاملين في ديوان عام الوزارة وتتجاهل المعلمين ومطالبهم.
ويأتي ذلك بعد رفع ميزانية التعليم للعام المالي الجديد «2017/2018» من 80 إلى 100 مليار جنيه.
وقال أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، إن إجمالي دخل أي معلم مصري يساوي 10٪ من إجمالي دخل موظف في الديوان له درجته نفسها ومدة خدمته، متحديا أي شخص أن يثبت عكس ذلك بالمستندات.
وأضاف في تصريحات صحافية: «أي شخص يقول غير ذلك مهما بلغ منصبه بداية من الوزير أو نائب الوزير وانتهاء بأصغر مسؤول في الوزارة فليعلم أن معلوماته مغلوطة تماما، وأن من يمدونه بالمعلومات هم المنتفعون المتضخمة جيوبهم من سيل المكافآت والمنح والهبات والعطايا، وبالتالي فهم أصحاب مصلحة من توصيل معلومات كاذبة للسيد الوزير والسيد نائبه».
وتابع: «إمعانا في المصداقية فأنا كنموذج بعد واحد و عشرين سنة خدمة في التربية والتعليم يصل إجمالي راتبي الشهري 1760 جنيها وصافي مكافأة امتحانات تصرف مرة واحدة في السنة هو مبلغ 4250 جنيها، وسيخصم منها هذا العام 150 جنيها ضرائب، ولا يحصل أي معلم مصري على أي زيادة، فضلا عن تثبيت الرواتب على أساس عام 2014.
في المقابل، أكد مؤسس تيار استقلال المعلمين في مصر، محمد زهران، تقديمه مطالب المعلمين في قصر رئاسة الجمهورية في منطقة عابدين في القاهرة، الخميس الماضي، ودعا المعلمين إلى سحب الثقة من لجنة تسيير أعمال النقابة العامة الحالية.
وطالب زهران المعلمين بالتطوع لجمع استمارات سحب الثقة من النقابة في الإدارات التعليمية في المحافظات. وقال إن «المعلمين هم الذين طالبوا بتفويضي للتحدث باسمهم أمام الجهات الرسمية لحين إجراء انتخابات يشرف عليها القضاء».
وتابع: «أثناء وجودي في قسم عابدين، بعد التعدي عليّ من لجنة تسيير الأعمال في النقابة الأسبوع الماضي، وجد الزملاء المعلمون الذين تواجدوا معي سواء في القسم أو النيابة ضرورة سحب الثقة من لجنة تسيير الأعمال».
وبدأ المتطوعون من المعلمين في إعلان أسمائهم وبياناتهم وإداراتهم للتنسيق في تحرير معلمي إداراتهم لسحب الثقة. وتتضمن الاستمارة النص الآتي «نقر نحن الموقعين أدناه بسحب الثقة من النقابة العامة والفرعية واللجان النقابية للمعلمين، حيث أن هذه النقابة تأسست بأموالنا ولا يشرف عليها غيرنا، لذا فقد قررنا نحن الموقعين أدناه سحب الثقة وتفويض محمد زهران لتولي أمور النقابة لحين إجراء انتخابات».
يشار إلى أن نقابة المعلمين المصريين تسيّرها لجنة مكلفة من الحكومة بعد الإطاحة بمجلس النقابة في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
مؤمن الكامل
ادا اراد الانسان ان يبحث ليعرف وضع امة من الامم فلينظر الى ثلاث جوانب منها فان كانت سليمة وتسير في الطريق الصحيح والقويم فاعلم ان تلك الامة بخير وادا رايت العكس فاعلم ان التسوس ينخر كل جوانبها وان روائحها النتنة تزكم الانوف وانها ماضية نحو المجهول فهده الجوانب الثلاث هي التعليم والعدل والصحة فلمادا التعليم؟ فلانه الركيزة الاساسية والرئيسية لتقدم الشعوب والسلاح الفعال لتحصين الدول اما العدل فهو اساس الملك فبواستطه تسود العدالة والمساواة ويطمئن الناس لمستقبلهم واحوالهم وحقوقهم واما الصحة فالعقل السليم في الجسم السليم فبدلك يمكن للانسان ان يعمل ويجتهد ويواضب فهل هده القطاعات الثلاث تسير في الاتجاه الصحيح في دنيا العرب ام انها تائهة في غياهب المجهول؟ لا شك وبدون تردد انها لا تسر صديقا ولا حتى عدوا فالتعليم على سبيل المثال لا زال يعتمد على الطرق البدائية والتقليدية كالتلقين والحفظ ولم يراوح مكانه ليبقى هدا القطاع الحيوي مجردا من كل ما من شانه ان ينتقل به نحو الجودة والنجاح والعصرنة ناهيك عن احوال المعلم المزرية بكل المقاييس فانا مثلا اعمل بهدا القطاع مدة 36 سنة براتب هزيل لا يكاد يسد رمقي بغض النظر عن الغلاء الفاحش والكراء اللدان يقفان سدا منيعا امام اي ادخار مما يجعل المرء يلتجا الى الاستدانة من الابناك الشيء الدي يزيد في الطين بلة فبكل صراحة فكل ما يقال عن اصلاح التعليم يبقى كلاما للاستهلاك وللتمويه وسرابا يحسبه الظمان ماء فالسياسات الرسمية العربية لا تريد تعليما عصريا ومتطورا وعلميا ينتج العقول النيرة والمخترعة والمبتكرة فهي كانت دائما ضد العلم والمعرفة والثقافة وهدا ليس من بناتي افكاري ولكن انطلاقا من واقع التعليم المزري والفاشل واحوال مهنييه ومنتسبيه المتردية ماديا ومعنويا فمن دا الدي لا زال يردد في عالمنا العربي المريض مقولة – كاد المعلم ان يكون رسولا -؟