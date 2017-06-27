﻿جدل في إسرائيل حول الطريق لمكافحة ظاهرة «خدمات الجنس»

الناصرة – «القدس العربي» : يحتدم الجدل في إسرائيل بين جهات معنية مختلفة حول الطريق المجدية لمكافحة انتشار خدمات الدعارة في ظل ازدياد كبير في عدد بائعات الهوى نتيجة الهجرة الروسية للبلاد وازدياد الفوارق الاقتصادية – الاجتماعية وغيره.

هذه الظاهرة التي حاربتها إسرائيل غداة موجة هجرة مليون روسي عقب انهيار الاتحاد السوفياتي تستعد اليوم لاتباع وسائل جديدة بعدما استشرت الظاهرة من جديد. وعلى طاولة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) هناك عدة مشاريع قوانين لمحاربة المهنة الأكثر قدما في العالم من خلال تغريم الزبائن أنفسهم بدلا من بنات الهوى أنفسهن والمسؤولين عنهن. وتأمل السلطات الإسرائيلية أن يؤدي هذا النموذج المطبق بالسويد لمحاصرة الظاهرة وخفض عدد بنات الهوى البالغ اليوم في إسرائيل حوالي 12 ألف و 500 قواد وسط تقييمات أن قيمة مدخولات هذه «التجارة بالرقيق» نحو مليار دولار كل عام في إسرائيل.

ولا تكتفي بعض مشاريع القانون التي ستطرح قريبا في الكنيست بالغرامات بل تذهب لحد فرض عقوبة السجن الفعلي على زبائن هذه الخدمات التي تحط من قيمة المرأة. ويستند مشروع القانون في هذا المضمار أيضا على متلازمة العرض والطلب ويرجح أن تراجع عدد الزبائن نتيجة ردعهم يؤدي لانخفاض عدد بنات الهوى. وفيما يعتبر باحثون وسياسيون وناشطون مشاريع القانون المذكورة «ثورة» في مجال مكافحة الزنا فإن باحثين آخرين يشككون في جدواها، ويطرحون عدة تساؤلات حول تبعاتها ومنها ماذا سيكون مصير آلاف النساء اللواتي يتكسبن من خلال هذه «المهنة». كما يخشى هؤلاء من أن تؤدي محاصرة خدمات الدعارة التي تقدم في كابريهات ونواد ليلية في تل أبيب وبقية المدن الإسرائيلية إلى تفاقم جرائم الاغتصاب من جهة أخرى مثلما يخشون من أن تستمر الظاهرة ولكن تحت غطاء سميك من السرية.

ويرجح محامي المنظمة لمكافحة التجارة بالنساء والدعارة أفيطال سيري أن ينخفض عدد النساء العاملات في هذه المهنة بشكل كبير نتيجة ملاحقة الزبائن من الرجال. موضحا أن مهمة مشروع القانون المقترح التوجيه والتأثير على وعي الجمهور مشيرا لانخفاض الظاهرة في السويد بـ 80% بعد سن قانون تغريم الزبائن عام 1995. لافتا إلى أن عدد بنات الهوى في السويد قبل القانون بلغ نحو الى 2500 الى 3000 بينهن 650 يعملن في الشوارع. وبعد سن القانون في السويد تم رصد فقط 300 منهن في الشوارع، 300 زانية بواسطة الانترنت و 50 رجلا أيضا.

في المقابل هناك من يدعي أن «استهلاك» هذه السلعة لم ينخفض، بل غير وجهه وبات أكثر سرية. من هؤلاء الدكتورأمير شيني من جامعة بن غوريون في بئر السبع الذي يشكك في جدوى القانون المذكور ويدلل على ذلك بالقول إن عدد متعاطي الكحول لم ينخفض في الولايات المتحدة في الماضي بعدما سن قانون حظرها، لافتا لازدهار السوق السوداء في هذا المجال لاحقا.

وتتفق معه باحثة إسرائيلية مختصة بهذه الظاهرة في العالم الدكتور رنانا لوياني التي تقول إن تجريم زبائن خدمات الجنس لا يردعهم، محذرة من أن الوضع في إسرائيل سيزداد سوءا لأن شرطتها محدودة الموارد ولا تملك طاقات لتطبيق القانون هذا فعلا وبشكل كاف. وترجح أن هناك مليون «زيارة» لبائعات الهوى في إسرائيل مما يعني وجود 100-200 ألف زبون، متسائلا كيف ستحارب الشرطة هؤلاء وهي مشغولة بمكافحة العنف والجريمة ومخالفات السير وغيره.

وتنقل الإذاعة العامة عن ضابط شرطة متقاعد قوله إن الشرطة عاجزة عن تطبيق مثل هذا القانون المقترح إلا إذا ضاعفت قواتها بعشر مرات. كما ينبه أن القانون المقترح سيعود كيدا مرتدا على النساء بشكل عام لأنه سيرفع نسبة عمليات الاغتصاب بشكل كبير. وتستفز أقواله أوساطا كثيرة تتهمه عمليا باستخدام الزانيات في إسرائيل سترة واقية من مخاطر المغتصبين. ويبدو أن المعطيات ذات الصلة من السويد تعزز تحذيراته فحسب الإذاعة العامة فقد ارتفع عدد حالات المخالفات الجنسية بشكل كبير جدا (167%) مثلما تضاعف عدد حالات الاغتصاب بأربعة أضعاف بالفترة بين 2016 – 1997.

أما في دول منظمة التنمية والتعاون الدولية فقد تبين أن هناك إمكانية لخفض عدد جرائم الاغتصاب في حال توفرت خدمات الجنس بشكل قانوني.

في المقابل تورد الإذاعة التي خصصت برنامجا موسعا عن الموضوع وجهات نظر معاكسة تقول إن خدمات الزنا لا تخفض عدد جرائم الاغتصاب بل تزيدها ومن شأنها الدفع لنوع آخر من الجريمة. موضحة أن دراسة أعدتها كلية الاقتصاد في لندن قد وجدت أنه في الدول لم تتبن نظام تجريم زبائن خدمات الجنس تم تسجيل ارتفاع بحجم ظاهرة المتاجرة بالبشر خاصة النساء.

يشار الى أن شركات إسرائيلية تستغل السياحة الوافدة من دول الاتحاد السوفياتي لاستقدام بائعات الهوى من هناك كسائحات أو عاملات بعدما توقفت تقريبا ظاهرة تهريبهن من خلال شبه جزيرة سيناء بعد بناء جدار واق على طول الحدود مع مصر.