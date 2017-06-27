﻿صحافيون ومقدمو برامج على مائدة إفطار السفير السعودي في القاهرة

القاهرة ـ « القدس العربي»: أثار انتشار صور لحضور 45 كاتبا وصحافيا ومقدم برامج، ومالكي صحف، مائدة إفطار في منزل السفير السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، الجمعة الماضي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل أزمة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وجدد السفير التأكيد على قوة وصلابة العلاقات بين القيادتين السعودية والمصرية، ومن خلفهما الشعبان الشقيقان، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والدور القيادي لكلا البلدين الذي تحتمه مسؤوليتهما التاريخية.

وقال إن التنسيق بين السعودية ومصر يشهد تنامياً كبيراً، خاصة أن المنطقة تمر بمنعطفات حادة وباتت تموج بالتحديات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من تعميق وتطوير العلاقات القوية بين البلدين.

وتطرق السفير السعودي، في حديثه مع النخبة الإعلامية، إلى بعض الملفات الإقليمية التي فرضت نفسها على الأحداث أخيراً، كما حرص على توضيح رؤية المملكة تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتمنى القطان مزيدا من التقدم والازدهار لهم وللمؤسسات الصحافية والإعلامية التي يتولون قيادتها بما يخدم مصالح أمتنا العربية والإسلامية.

وأظهرت الصور حضور كل من الصحافي والنائب مصطفى بكري المعروف بدفاعه عن اتفاقية ترسيم الحدود، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، وأحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» والمعروف بقربه من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتامر أمين مقدم برنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة الحياة، ومصطفى الفقي ومكرم محمد احمد وغيرهم.

لم تكن تلك هي المأدبة الأولى التي أولمها السفير السعودي في منزله في القاهرة، حيث أقام القطان مائدة سحور للاعبي النادي الأهلي المصري الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري، كما اقام إفطارا تكريما لمصطفى الفقي مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك في 18 يونيو/ حزيران الجاري، كما أقام مائدة إفطار لعدد من الإعلاميين في 19 يونيو / حزيران الجاري، وأخر بحضور 107من شباب الصحافيين في 22 يونيو/ الجاري.

وكانت أخر الموائد التي أقامها القطان في شهر رمضان الماضي، بحضور 45 من كبار الصحافيين والإعلاميين في 23 يونيو/ حزيران الجاري.