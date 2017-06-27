الجيش الإسرائيلي يعلن منطقة حدودية مع سوريا “عسكرية مغلقة”

الأناضول: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، منطقة “القنيطرة”، المحاذية للحدود السورية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، “منطقة عسكرية مغلقة” يُمنع على المدنيين الإسرائيليين الدخول إليها.

وفي تصريح مكتوب، أرجع الجيش الإسرائيلي القرار إلى أنه “يأتي نظراً لاستمرار الصراع الداخلي في الجانب السوري من الحدود، ومن أجل حماية أمن المواطنين”.

وقال: “يسمح بدخول المنطقة فقط للمزارعين”.

وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن القرار “مؤقت مرتبط بتقييم الأوضاع في المنطقة”.

كانت المنطقة شهدت في الأيام القليلة الماضية 3 أحداث مرتبطة بالحرب في سوريا؛ إذ سقطت قذائف صاروخية مرتين على مرتفعات الجولان كما أصابت رصاصات سلاح رشاش مقر قيادة قوات أممية في المنطقة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات مرتين على مواقع للجيش السوري رداً على ما قال إنه “انزلاق النار نتيجة الصراع الداخلي في سوريا”.

كانت إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السورية في العام 1967، وترفض منذ ذلك الحين الانسحاب منها.