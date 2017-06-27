مقتل مسؤول الطائرات المسيرة لدى “الدولة” بقصف جوي في تلعفر

(د ب أ): أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية الثلاثاء بأن مسؤول الطائرات المسيرة لدى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) قتل مع عدد من مرافقيه بقصف جوي في تلعفر غرب المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “مضافة سرية لداعش كانت تشكل وكرا لانطلاق طائرات داعش المسيرة في أطراف قضاء تلعفر، غرب الموصل، قصفت بشكل عنيف مع ساعات الصباح الأولى، ما أسفر وفق المعلومات المتوفرة، عن مقتل مسؤول طائرات داعش المسيرة المدعو أبو حفصة وعدد من مرافقيه”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “انفجارات متتالية داخل المضافة أعقبت القصف نتيجة انفجار المواد المتفجرة المخزنة بداخلها”.

ويعتمد تنظيم “الدولة” (داعش) على الطائرات المسيرة في مهاجمة القوات الأمنية ورصد تحركاتها ضمن مناطق التماس المباشرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صرح بأن إعلان النصر “بات قريبا جدا على تنظيم داعش” في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.