الكرملين يندد بتهديدات واشنطن “غير المقبولة” ضد نظام الأسد
Jun 27, 2017
(أ ف ب): نددت روسيا الثلاثاء بتهديدات واشنطن “غير المقبولة” ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن أعلن البيت الأبيض أن دمشق قد تكون تعد لشن هجوم كيميائي جديد، محذرا بتدفيعها “ثمنا باهظا”.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين “نعتبر مثل هذه التهديدات ضد الحكومة السورية غير مقبولة”، مضيفا انه لا يعرف “الأسباب” أو الادلة التي تستند اليها واشنطن في اتهاماتها.
جرائم المعتوه الاسد لم تتوقف, فهو بالسلاح الكيميائي او غيره كان ولا يزال يقتل أطفال سوريا محتميا بأحذية أسياده مجوس ايران وشيوعيي روسيا المجرمون ، وقبلهم جميعا اسياده و أسياد أبيه اللعين حافظ الأسد الذين هم الصهاينة واسرائيل وهم من ورث بشار الاسد العمل ككلب حراسة لهم من أبيه وجده.
ليس المهم او الغريب أن يضرب المجرم الاسد بالسلاح الكيميائي . المهم هو ماهو رد فعل العالم على ذلك ، والغريب لماذا لم يحاسب ويعاقب حتى الآن على ذلك!!!!!!
جرائم الاسد لم تتوقف سواء بالسلاح الكيميائي او غيره هو كان ولا يزال يقتل أطفال سوريا محتميا بأسياده مجوس ايران وشيوعيي روسيا المجرمون ، وقبلهم جميعا اسياده و أسياد أبيه حافظ الاسد الذين هم الصهاينة واسرائيل وهم من ورث بشار الاسد العمل كضامن حراسة لهم من أبيه وجده.
ليس المهم او الغريب أن يضرب المجرم الاسد بالسلاح الكيميائي . المهم هو ماهو رد فعل العالم على ذلك ، والغريب لماذا لم يحاسب ويعاقب حتى الآن على ذلك!!!!!!