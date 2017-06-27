الكرملين يندد بتهديدات واشنطن “غير المقبولة” ضد نظام الأسد

(أ ف ب): نددت روسيا الثلاثاء بتهديدات واشنطن “غير المقبولة” ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن أعلن البيت الأبيض أن دمشق قد تكون تعد لشن هجوم كيميائي جديد، محذرا بتدفيعها “ثمنا باهظا”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين “نعتبر مثل هذه التهديدات ضد الحكومة السورية غير مقبولة”، مضيفا انه لا يعرف “الأسباب” أو الادلة التي تستند اليها واشنطن في اتهاماتها.