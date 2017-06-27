مقتل العشرات في قصف للتحالف الدولي استهدف سجناً لـ”الدولة” بريف دير الزور

“القدس العربي” – وكالات: قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة الثلاثاء، إنه نفذ ضربات جوية على أهداف لتنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) في بلدة الميادين السورية هذا الأسبوع، وإنه سيحقق في مزاعم مقتل عشرات في غارة جوية هناك الاثنين.

وذكر الكولونيل جو سكروكا مدير الشؤون العامة في التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني، “نفذ التحالف ضربات على منشآت قيادة وتحكم معروفة لداعش وغيرها من البنية التحتية للتنظيم في (الميادين) بسوريا يومي 25 و26 يونيو”، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

وتابع “إزالة هذه المنشآت يعطل قدرة داعش على تسهيل والتحريض على هجمات إرهابية ضد التحالف والقوات الشريكة لنا وفي بلادنا. جرى التخطيط لهذه المهمة وتنفيذها بدقة شديدة للحد من مخاطر وقوع إضرار جانبية أو احتمال إلحاق أذى بغير المقاتلين”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل 57 سجيناً، جراء قيام طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقصف سجن تابع لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) بريف دير الزور الشرقي، حسب وكالة الانباء الالمانية.

وقال المرصد ، في بيان صحافي اليوم ، إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت عند فجر الاثنين، منزل أبو عبد الله النعيمي وهو قيادي سابق في جبهة النصرة “تنظيم القاعدة في بلاد الشام”، والذي أعدمه تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً واستولى على منزله، وحوله إلى سجن يتبع للجهاز الأمني للتنظيم، ليحوله إلى قسمين رئيسيين أحدهما خاص بالسجناء المدنيين، والقسم الثاني يخص السجناء من عناصر التنظيم.

وأشار المرصد إلى أن الضربات أدت لمقتل 42 سجيناً ومعتقلاً مدنياً على الأقل ، بينما قتل 15 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من حراس السجن وبعض السجناء من عناصر التنظيم.

وحسب المرصد ، لا تزال أعداد الخسائر البشرية مرشحة للارتفاع بسبب وجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف، ولوجود جرحى بحالات خطرة.

ولفت المرصد إلى أن السجن كان يحوي 100 معتقل ما بين معتقلين مدنيين وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”.