مصري علِمَ بتعرّض ابنته للتّحرش داخل مول تجاري فسقط مغشياً عليه ومات فورا
Jun 27, 2017
القاهرة ـ توفي أبٌ مصريّ، متأثراً بإصابته بغيبوبة سكر عقب علمه بتعرض ابنته للتحرش داخل مول تجاري وسط مدينة الإسكندرية بمصر.
وبيّنت التحريات التي أجرتها الشرطة، أنّ موظفة تبلغُ من العمر (37 عامًا) أبلغت عن قيام عامل بالتحرش بها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، أثناء تواجدها بالمول، وقد تم ضبطه.
وأشارت وسائلُ إعلامٍ مصريّة ان والد الفتاة (64 عامًا) لدى علمه بالواقعة أصيب بغيبوبة سكر، وسقط مغشياً عليه، وتم نقله لمستشفى الشرطة، وتبين وفاته.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
عادة سيئة وقبيحة تلك التى تدور بين الشباب المصرى…التحرش الجنسى بالبنات …الفتاه هناك ليست امنه على نفسها لا فى الشارع ولا فى اى مكان عام…بل وهناك من الحوادث سيئة الذكر والسمعة تجرى تحت ابصار المارة ولا احد يهتم بما يجرى …كم من حوادث اعتداء جنسى مكتمل الخيوط وقع على ارصفة الشوارع او حتى فى محطات مواقف الاتوبيسات نفذه عدة مجرمين ضد فتاه ولم يعرها احد اى اهتمام وتركوها تصارع لوحدها مجموعة المغتصبين…تقدم الشعوب وحضارتها تبدا من التربية المنزلية
*المتحرش؛ حقير ويستحق السجن.
*الإبنة ؛- الضحية وتتعلم كيف تدافع عن
نفسها (بالعض والصراخ ) وهذا أضعف الإيمان..
*الوالد؛ الله يرحمه كان اصلا مريض.
سلام
الحرمان… والكبت،،، ولكن ذلك مبرر غير مقبول،،مطلوب عقوبات مشدده ورادعه وأعتقد أن السلطات قادره على الردع لو أرادت!!!