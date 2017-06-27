المغرب : إصابة 39 أمنيا في اشتباكات مع متظاهرين في الحسيمة

الرباط – د ب أ : أصيب 39 فردا من الأمن المغربي، بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، جراء هجوم بالحجارة شنته مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، في إقليم الحسيمة، أمس الاثنين.

وقالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء إن هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضا على مهاجمة مستعجلات المستشفى الإقليمي، وإلحاق خسائر وأضرار مادية بمرافق المستشفى، وبإحدى سيارات الإسعاف التي كانت تقل عنصرين من أفراد القوات العمومية المصابين، حيث تم الاعتداء على المصابَيْن اللذين كانا فردابداخلها وكذا على عناصر الوقاية المدنية.

وفي منطقة “أيت يوسف أوعلي” في ضواحي الحسيمة، أكدت السطات المحلية أن مجموعة من الأشخاص أقدمت على تخريب إحدى سيارات المصلحة التابعة للسلطة المحلية، مشيرة إلى أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع على عناصر الدرك الملكي العاملين بالمراقبة الطرقية.

وتشهد منطقة ريف المغرب احتجاجات شعبية منذ عدة أشهر، اثر مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا بعد محاولته الاعتصام في صندوق القمامة، اعتراضا على مصادرة أسماكه، ويطالب المحتجون بالتنمية وعدم التهميش.